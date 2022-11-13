https://ria.ru/20221113/izbienie-1831160931.html

В Барнауле начали проверку из-за видео с жестоким избиением инвалида

В Барнауле начали проверку из-за видео с жестоким избиением инвалида - РИА Новости, 13.11.2022

В Барнауле начали проверку из-за видео с жестоким избиением инвалида

Следователи проверяют сообщение об избиении инвалида в Барнауле, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:35

2022-11-13T13:35

2022-11-13T15:11

происшествия

барнаул

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Следователи проверяют сообщение об избиении инвалида в Барнауле, сообщают в СУСК РФ по региону."В одной из популярных социальных сетей... опубликовано сообщение жительницы... о том, что 12 ноября 2022 года в центре Барнаула неизвестный мужчина избил ее родственника, который пытался пресечь грубое обращение с ребенком. Пострадавший получил травмы и гематомы; кроме того, он является инвалидом. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ходе проверочных мероприятий следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По информации из соцсетей, инвалид увидел на улице жестокое обращение отца с ребенком. Он подошел и спросил мальчика, кем ему приходится мужчина. Обидчика возмутил этот вопрос, и он избил инвалида.Проверку также проводят в МВД РФ по региону."Сообщение о данном инциденте поступило в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу от очевидцев вечером 12 ноября. В настоящее время все его участники установлены. Сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220803/izbienie-1806824231.html

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, следственный комитет россии (ск рф)