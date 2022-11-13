https://ria.ru/20221113/gretsiya-1831129912.html
Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине
Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине
Греки отрицательно относятся к тому, что на Украине используют нацистскую символику, особенно в националистическом формировании "Азов"*, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T08:24
2022-11-13T08:24
2022-11-13T08:31
в мире
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украина
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Греки отрицательно относятся к тому, что на Украине используют нацистскую символику, особенно в националистическом формировании "Азов"*, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис."Греки знают, особенно насчет "Азова"*. Греки знают, что они используют гитлеровские символы. Греческое общественное мнение особенно по отношению к этому относится очень отрицательно", - сказал РИА Новости Аргиракис, посетивший Донецкую Народную Республику.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, греция
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Греция
08:24 13.11.2022 (обновлено: 08:31 13.11.2022)
Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине
Журналист Аргиракис: греки негативно относятся к нацистской символике на Украине
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Греки отрицательно относятся к тому, что на Украине используют нацистскую символику, особенно в националистическом формировании "Азов"*, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис.
"Греки знают, особенно насчет "Азова"*. Греки знают, что они используют гитлеровские символы. Греческое общественное мнение особенно по отношению к этому относится очень отрицательно", - сказал РИА Новости Аргиракис, посетивший Донецкую Народную Республику.
*Запрещенная в России террористическая организация