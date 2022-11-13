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Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
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Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине
Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине
Греки отрицательно относятся к тому, что на Украине используют нацистскую символику, особенно в националистическом формировании "Азов"*, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T08:24
2022-11-13T08:31
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
греция
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Греки отрицательно относятся к тому, что на Украине используют нацистскую символику, особенно в националистическом формировании "Азов"*, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис."Греки знают, особенно насчет "Азова"*. Греки знают, что они используют гитлеровские символы. Греческое общественное мнение особенно по отношению к этому относится очень отрицательно", - сказал РИА Новости Аргиракис, посетивший Донецкую Народную Республику.*Запрещенная в России террористическая организация
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, греция
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Греция
08:24 13.11.2022 (обновлено: 08:31 13.11.2022)
 
Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине

Журналист Аргиракис: греки негативно относятся к нацистской символике на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Греки отрицательно относятся к тому, что на Украине используют нацистскую символику, особенно в националистическом формировании "Азов"*, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис.
"Греки знают, особенно насчет "Азова"*. Греки знают, что они используют гитлеровские символы. Греческое общественное мнение особенно по отношению к этому относится очень отрицательно", - сказал РИА Новости Аргиракис, посетивший Донецкую Народную Республику.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
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