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Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине

Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине - РИА Новости, 13.11.2022

Журналист: греки отрицательно относятся к нацистской символике на Украине

Греки отрицательно относятся к тому, что на Украине используют нацистскую символику, особенно в националистическом формировании "Азов"*, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T08:24

2022-11-13T08:24

2022-11-13T08:31

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Греки отрицательно относятся к тому, что на Украине используют нацистскую символику, особенно в националистическом формировании "Азов"*, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис."Греки знают, особенно насчет "Азова"*. Греки знают, что они используют гитлеровские символы. Греческое общественное мнение особенно по отношению к этому относится очень отрицательно", - сказал РИА Новости Аргиракис, посетивший Донецкую Народную Республику.*Запрещенная в России террористическая организация

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, греция