https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831126081.html
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми - РИА Новости, 13.11.2022
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T07:12
2022-11-13T07:12
2022-11-13T07:12
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может получить гражданство РФ без нотариального заверения его подписи, документ есть в распоряжении РИА Новости.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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общество, россия, госдума рф, гражданство
Общество, Россия, Госдума РФ, Гражданство
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми
В Госдуме рассмотрят поправку о получении детьми гражданства без заверения их подписи