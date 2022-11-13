Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831126081.html
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми - РИА Новости, 13.11.2022
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T07:12
2022-11-13T07:12
общество
россия
госдума рф
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:127:3212:1934_1920x0_80_0_0_d39b6a0983fed18fb9a22f28fee372da.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может получить гражданство РФ без нотариального заверения его подписи, документ есть в распоряжении РИА Новости.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124539.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d43bd4dc6cd741592bdedb817e282278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, гражданство
Общество, Россия, Госдума РФ, Гражданство
07:12 13.11.2022
 
В Госдуму поступила поправка о получении гражданства детьми

В Госдуме рассмотрят поправку о получении детьми гражданства без заверения их подписи

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может получить гражданство РФ без нотариального заверения его подписи, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Для приобретения гражданства Российской Федерации ребенком в возрасте от 14 до 18 лет или прекращения гражданства Российской Федерации такого ребенка необходимо его письменное согласие. Подлинность подписи ребенка свидетельствуется в порядке, определенном положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
06:16
В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства
 
ОбществоРоссияГосдума РФГражданство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала