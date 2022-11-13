https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124539.html

В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства

В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства - РИА Новости, 13.11.2022

В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой приобретенное гражданство РФ могут прекратить,... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T06:16

2022-11-13T06:16

2022-11-13T06:23

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

гражданство

госдума рф

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности страны, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Согласно поправке, такое решение может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий, а их факт будет устанавливать ФСБ."Гражданство Российской Федерации прекращается … если гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство Российской Федерации в результате приема в гражданство Российской Федерации, совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации… независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий", - говорится в документе.Поправка предусматривает, что "факт совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, устанавливается органами Федеральной службы безопасности".Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830460773.html

https://ria.ru/20221111/professii-1830953715.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, гражданство, госдума рф