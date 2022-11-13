https://ria.ru/20221113/g20-1831191113.html

Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20

Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022

Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:33

2022-11-13T17:33

2022-11-13T17:33

в мире

владимир путин

джейк салливан

россия

сша

большая двадцатка

джо байден

саммит g20

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите G20, Белый дом еще не обсуждал, как американский лидер Джо Байден может на него отреагировать.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неучастие Путина в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России. По словам пресс-секретаря президента, видео- или онлайн-обращение Путина для саммита не планируется."На данный момент мне неизвестно об онлайн-участии президента Путина (в саммите), поэтому это условие, которое мы еще не рассматривали", - отметил Салливан в ходе брифинга, отвечая на вопрос, покинул бы Байден зал во время возможного выступления Путина.

https://ria.ru/20221113/sovbez-1831162734.html

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Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, джейк салливан, россия, сша, большая двадцатка, джо байден, саммит g20