https://ria.ru/20221113/g20-1831191113.html
Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20
Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022
Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:33
2022-11-13T17:33
2022-11-13T17:33
в мире
владимир путин
джейк салливан
россия
сша
большая двадцатка
джо байден
саммит g20
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите G20, Белый дом еще не обсуждал, как американский лидер Джо Байден может на него отреагировать.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неучастие Путина в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России. По словам пресс-секретаря президента, видео- или онлайн-обращение Путина для саммита не планируется."На данный момент мне неизвестно об онлайн-участии президента Путина (в саммите), поэтому это условие, которое мы еще не рассматривали", - отметил Салливан в ходе брифинга, отвечая на вопрос, покинул бы Байден зал во время возможного выступления Путина.
https://ria.ru/20221113/sovbez-1831162734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, джейк салливан, россия, сша, большая двадцатка, джо байден, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Джейк Салливан, Россия, США, Большая двадцатка, Джо Байден, Саммит G20
Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20
Советник Байдена Салливан заявил, что не знает об онлайн-участии Путина в саммите G20
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите G20, Белый дом еще не обсуждал, как американский лидер Джо Байден может на него отреагировать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неучастие Путина в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России. По словам пресс-секретаря президента, видео- или онлайн-обращение Путина для саммита не планируется.
"На данный момент мне неизвестно об онлайн-участии президента Путина (в саммите), поэтому это условие, которое мы еще не рассматривали", - отметил Салливан в ходе брифинга, отвечая на вопрос, покинул бы Байден зал во время возможного выступления Путина.