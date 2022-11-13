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Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022
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Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20
Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 13.11.2022
Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:33
2022-11-13T17:33
в мире
владимир путин
джейк салливан
россия
сша
большая двадцатка
джо байден
саммит g20
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите G20, Белый дом еще не обсуждал, как американский лидер Джо Байден может на него отреагировать.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неучастие Путина в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России. По словам пресс-секретаря президента, видео- или онлайн-обращение Путина для саммита не планируется."На данный момент мне неизвестно об онлайн-участии президента Путина (в саммите), поэтому это условие, которое мы еще не рассматривали", - отметил Салливан в ходе брифинга, отвечая на вопрос, покинул бы Байден зал во время возможного выступления Путина.
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в мире, владимир путин, джейк салливан, россия, сша, большая двадцатка, джо байден, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Джейк Салливан, Россия, США, Большая двадцатка, Джо Байден, Саммит G20
17:33 13.11.2022
 
Салливан заявил, что ему неизвестно об онлайн-участии Путина в саммите G20

Советник Байдена Салливан заявил, что не знает об онлайн-участии Путина в саммите G20

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите G20, Белый дом еще не обсуждал, как американский лидер Джо Байден может на него отреагировать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неучастие Путина в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России. По словам пресс-секретаря президента, видео- или онлайн-обращение Путина для саммита не планируется.
"На данный момент мне неизвестно об онлайн-участии президента Путина (в саммите), поэтому это условие, которое мы еще не рассматривали", - отметил Салливан в ходе брифинга, отвечая на вопрос, покинул бы Байден зал во время возможного выступления Путина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 13:53
Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза
 
В миреВладимир ПутинДжейк СалливанРоссияСШАБольшая двадцаткаДжо БайденСаммит G20
 
 
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