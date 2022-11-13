https://ria.ru/20221113/feyk-1831166407.html

Россия опровергла фейк о производстве в КНДР формы для российских солдат

Россия опровергла фейк о производстве в КНДР формы для российских солдат - РИА Новости, 13.11.2022

Россия опровергла фейк о производстве в КНДР формы для российских солдат

Посольство РФ в Северной Корее опровергло фейк о якобы производстве зимней формы для российских солдат в КНДР для последующей ее поставки в Россию. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:25

2022-11-13T14:25

2022-11-13T14:25

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СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Северной Корее опровергло фейк о якобы производстве зимней формы для российских солдат в КНДР для последующей ее поставки в Россию.Дипмиссия на своей странице в Facebook* опубликовала ответ на вопрос журналиста Radio Free Asia о том, правда ли, что Россия якобы поставляет в КНДР сырье для производства там зимней униформы для российских солдат."Россия не закупает и не планирует приобретать у КНДР никакие военные боеприпасы, униформу или какие-либо другие предметы", - говорится в заявлении.В посольстве рассказали, что "долго смеялись" над этим фейком и посоветовали его автору попробовать себя в карьере писателя-фантаста, а также выразили наилучшие пожелания "источникам внутри Северной Кореи", на которые обычно ссылается Radio Free Asia.Отмечается, что ответ посольства РФ в Пхеньяне на свой же вопрос данное СМИ публиковать не стало.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221112/atr-1830992138.html

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