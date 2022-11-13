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Россия опровергла фейк о производстве в КНДР формы для российских солдат - РИА Новости, 13.11.2022
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Россия опровергла фейк о производстве в КНДР формы для российских солдат
Россия опровергла фейк о производстве в КНДР формы для российских солдат - РИА Новости, 13.11.2022
Россия опровергла фейк о производстве в КНДР формы для российских солдат
Посольство РФ в Северной Корее опровергло фейк о якобы производстве зимней формы для российских солдат в КНДР для последующей ее поставки в Россию. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:25
2022-11-13T14:25
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СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Северной Корее опровергло фейк о якобы производстве зимней формы для российских солдат в КНДР для последующей ее поставки в Россию.Дипмиссия на своей странице в Facebook* опубликовала ответ на вопрос журналиста Radio Free Asia о том, правда ли, что Россия якобы поставляет в КНДР сырье для производства там зимней униформы для российских солдат."Россия не закупает и не планирует приобретать у КНДР никакие военные боеприпасы, униформу или какие-либо другие предметы", - говорится в заявлении.В посольстве рассказали, что "долго смеялись" над этим фейком и посоветовали его автору попробовать себя в карьере писателя-фантаста, а также выразили наилучшие пожелания "источникам внутри Северной Кореи", на которые обычно ссылается Radio Free Asia.Отмечается, что ответ посольства РФ в Пхеньяне на свой же вопрос данное СМИ публиковать не стало.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221112/atr-1830992138.html
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в мире, россия, пхеньян
В мире, Россия, Пхеньян
14:25 13.11.2022
 
Россия опровергла фейк о производстве в КНДР формы для российских солдат

Посольство России опровергло фейк о производстве в КНДР зимней формы для российских солдат

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Северной Корее опровергло фейк о якобы производстве зимней формы для российских солдат в КНДР для последующей ее поставки в Россию.
Дипмиссия на своей странице в Facebook* опубликовала ответ на вопрос журналиста Radio Free Asia о том, правда ли, что Россия якобы поставляет в КНДР сырье для производства там зимней униформы для российских солдат.
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"Россия не закупает и не планирует приобретать у КНДР никакие военные боеприпасы, униформу или какие-либо другие предметы", - говорится в заявлении.
В посольстве рассказали, что "долго смеялись" над этим фейком и посоветовали его автору попробовать себя в карьере писателя-фантаста, а также выразили наилучшие пожелания "источникам внутри Северной Кореи", на которые обычно ссылается Radio Free Asia.
Отмечается, что ответ посольства РФ в Пхеньяне на свой же вопрос данное СМИ публиковать не стало.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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