https://ria.ru/20221113/dtp-1831190675.html

В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек

В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек - РИА Новости, 13.11.2022

В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек

Один человек погиб и шесть пострадали при столкновении трёх автомобилей в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:30

2022-11-13T17:30

2022-11-13T17:35

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 13 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при столкновении трёх автомобилей в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, на автодороге межмуниципального значения Уфа-Бирск столкнулись три иномарки. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших, отключили аккумуляторы и передали пострадавших медикам."В результате ДТП один человек погиб, шесть человек, из них один ребёнок, доставлены для осмотра в Бирскую ЦРБ. После осмотра с травмами различной степени тяжести в Бирскую ЦРБ госпитализировали пять человек, в том числе одного ребёнка (2019 г.р.), один человек отпущен амбулаторно", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

https://ria.ru/20221112/dtp-1831015812.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)