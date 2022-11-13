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В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек - РИА Новости, 13.11.2022
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В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек
В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек - РИА Новости, 13.11.2022
В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек
Один человек погиб и шесть пострадали при столкновении трёх автомобилей в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:30
2022-11-13T17:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 13 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при столкновении трёх автомобилей в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, на автодороге межмуниципального значения Уфа-Бирск столкнулись три иномарки. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших, отключили аккумуляторы и передали пострадавших медикам."В результате ДТП один человек погиб, шесть человек, из них один ребёнок, доставлены для осмотра в Бирскую ЦРБ. После осмотра с травмами различной степени тяжести в Бирскую ЦРБ госпитализировали пять человек, в том числе одного ребёнка (2019 г.р.), один человек отпущен амбулаторно", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:30 13.11.2022 (обновлено: 17:35 13.11.2022)
 
В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек

В ДТП в Башкирии один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении трех автомобилей

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Башкирии
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Башкирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 13 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при столкновении трёх автомобилей в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, на автодороге межмуниципального значения Уфа-Бирск столкнулись три иномарки. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших, отключили аккумуляторы и передали пострадавших медикам.
"В результате ДТП один человек погиб, шесть человек, из них один ребёнок, доставлены для осмотра в Бирскую ЦРБ. После осмотра с травмами различной степени тяжести в Бирскую ЦРБ госпитализировали пять человек, в том числе одного ребёнка (2019 г.р.), один человек отпущен амбулаторно", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
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