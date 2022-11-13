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В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831185671.html
В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР
В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР - РИА Новости, 13.11.2022
В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР, об этом он сообщил... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:55
2022-11-13T16:55
специальная военная операция на украине
борис чернышов (депутат)
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР, об этом он сообщил РИА Новости.Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье.
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борис чернышов (депутат), владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Борис Чернышов (депутат), Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ
16:55 13.11.2022
 
В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР

Вице-спикер ГД Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР, об этом он сообщил РИА Новости.
"Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР", - сообщил Чернышов.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБорис Чернышов (депутат)Владимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Луганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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