https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831185671.html

В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР

В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР - РИА Новости, 13.11.2022

В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР, об этом он сообщил... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:55

2022-11-13T16:55

2022-11-13T16:55

специальная военная операция на украине

борис чернышов (депутат)

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР, об этом он сообщил РИА Новости.Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

борис чернышов (депутат), владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф