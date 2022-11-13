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Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831176175.html
Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР
Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщил... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:57
2022-11-13T16:48
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России."В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", — сказал Песков.Теперь демобилизованных студентов направят домой, они продолжат обучение, отметил он.В России с 21 сентября проходила частичная мобилизация, в рамках которой в армию призвали более 300 тысяч человек, прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента предоставляется отсрочка.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
15:57 13.11.2022 (обновлено: 16:48 13.11.2022)
 
Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

Песков: Путин поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР на мобилизационном пункте в Луганске
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на мобилизационном пункте в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России.
"В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", — сказал Песков.
Теперь демобилизованных студентов направят домой, они продолжат обучение, отметил он.
В России с 21 сентября проходила частичная мобилизация, в рамках которой в армию призвали более 300 тысяч человек, прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента предоставляется отсрочка.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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