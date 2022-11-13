https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831176175.html

Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022

Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщил... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:57

2022-11-13T15:57

2022-11-13T16:48

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России."В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", — сказал Песков.Теперь демобилизованных студентов направят домой, они продолжат обучение, отметил он.В России с 21 сентября проходила частичная мобилизация, в рамках которой в армию призвали более 300 тысяч человек, прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента предоставляется отсрочка.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика