Шольц и Зеленский обсудили энергосистему Украины и ситуацию в Херсоне
Шольц и Зеленский обсудили меры по усилению энергосистемы Украины и ситуацию в Херсоне
Стела города Херсон. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили меры по усилению энергосистемы Украины и ситуацию в Херсоне, сообщил журналистам в пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Канцлер Шольц поговорил сегодня по телефону с президентом Украины Зеленским и обменялся с ним мнениями о военно-политической и гуманитарной ситуации на Украине в преддверии саммита G20", - сказал Хебештрайт.
Добавляется, что они обсудили ситуацию в Херсоне и призвали к продлению "зерновой сделки" после 19 ноября.
"Канцлер подтвердил, что Германия продолжит поддержку Украину с текущими приоритетами в области энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны", - добавил представитель кабмина.
Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин 9 ноября сообщал о плане занять оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей в опасности. По данным на 9 ноября, все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий, отмечал Суровикин. Минобороны 11 ноября сообщило, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Также МИД РФ отмечал, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Путин заявлял, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки".