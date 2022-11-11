https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830961870.html

Шольц и Зеленский обсудили энергосистему Украины и ситуацию в Херсоне

Шольц и Зеленский обсудили энергосистему Украины и ситуацию в Херсоне - РИА Новости, 11.11.2022

Шольц и Зеленский обсудили энергосистему Украины и ситуацию в Херсоне

Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили меры по усилению энергосистемы Украины и ситуацию в Херсоне, сообщил... РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T20:45

2022-11-11T20:45

специальная военная операция на украине

олаф шольц

владимир зеленский

сергей суровикин

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херсон

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БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили меры по усилению энергосистемы Украины и ситуацию в Херсоне, сообщил журналистам в пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Добавляется, что они обсудили ситуацию в Херсоне и призвали к продлению "зерновой сделки" после 19 ноября."Канцлер подтвердил, что Германия продолжит поддержку Украину с текущими приоритетами в области энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны", - добавил представитель кабмина.Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин 9 ноября сообщал о плане занять оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей в опасности. По данным на 9 ноября, все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий, отмечал Суровикин. Минобороны 11 ноября сообщило, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Также МИД РФ отмечал, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Путин заявлял, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки".

https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олаф шольц, владимир зеленский, сергей суровикин, россия, херсон, украина, оон, большая двадцатка