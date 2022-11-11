https://ria.ru/20221111/zayavlenie-1830923462.html

Лидеры G20 намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия

Лидеры G20 намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия - РИА Новости, 11.11.2022

Лидеры G20 намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия

Лидеры стран G20 на следующей неделе намерены выпустить заявление, в котором выступят против применения или угроз применения ядерного оружия, передает агентство РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:00

2022-11-11T18:00

2022-11-11T18:00

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 на следующей неделе намерены выпустить заявление, в котором выступят против применения или угроз применения ядерного оружия, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект заявления группы.Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали."Применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимы", - говорится в тексте проекта заявления.Отмечается, что подготавливаемое заявление для его принятия должны будут одобрить все члены G20, в том числе Россия."Только неизменная приверженность соблюдению основанного на правилах мирового правопорядка и многосторонней системы может защитить мир и стабильность... для этого требуется защита принципов, закрепленных уставом ООН, и уважение суверенитета и территориальной целостности", - также предлагается заявить в документе стран группы.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.

https://ria.ru/20221111/sammit-1830747533.html

https://ria.ru/20221111/evropa-1830880936.html

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в мире, россия, большая двадцатка, оон