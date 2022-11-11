Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G20 намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/zayavlenie-1830923462.html
Лидеры G20 намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия
Лидеры G20 намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия - РИА Новости, 11.11.2022
Лидеры G20 намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия
Лидеры стран G20 на следующей неделе намерены выпустить заявление, в котором выступят против применения или угроз применения ядерного оружия, передает агентство РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:00
2022-11-11T18:00
в мире
россия
большая двадцатка
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809149071_327:0:2744:1360_1920x0_80_0_0_2d5dd9afacb071829167d41656fb74db.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 на следующей неделе намерены выпустить заявление, в котором выступят против применения или угроз применения ядерного оружия, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект заявления группы.Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали."Применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимы", - говорится в тексте проекта заявления.Отмечается, что подготавливаемое заявление для его принятия должны будут одобрить все члены G20, в том числе Россия."Только неизменная приверженность соблюдению основанного на правилах мирового правопорядка и многосторонней системы может защитить мир и стабильность... для этого требуется защита принципов, закрепленных уставом ООН, и уважение суверенитета и территориальной целостности", - также предлагается заявить в документе стран группы.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
https://ria.ru/20221111/sammit-1830747533.html
https://ria.ru/20221111/evropa-1830880936.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809149071_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_508f0ad39bdff40e946099e389848f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, большая двадцатка, оон
В мире, Россия, Большая двадцатка, ООН
18:00 11.11.2022
 
Лидеры G20 намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия

В G20 на следующей неделе намерены выпустить заявление против применения ядерного оружия

© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo Логотип G20 в Индонезии
Логотип G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo
Логотип G20 в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 на следующей неделе намерены выпустить заявление, в котором выступят против применения или угроз применения ядерного оружия, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект заявления группы.
Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 12:37
В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20
"Применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимы", - говорится в тексте проекта заявления.
Отмечается, что подготавливаемое заявление для его принятия должны будут одобрить все члены G20, в том числе Россия.
"Только неизменная приверженность соблюдению основанного на правилах мирового правопорядка и многосторонней системы может защитить мир и стабильность... для этого требуется защита принципов, закрепленных уставом ООН, и уважение суверенитета и территориальной целостности", - также предлагается заявить в документе стран группы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 16:44
СМИ раскрыли суровую правду для Европы
 
В миреРоссияБольшая двадцаткаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала