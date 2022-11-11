https://ria.ru/20221111/zarplata-1830641318.html
Россиянам объяснили, кому с 1 января повысят зарплаты
Россиянам объяснили, кому с 1 января повысят зарплаты - РИА Новости, 11.11.2022
Россиянам объяснили, кому с 1 января повысят зарплаты
Ожидать повышения зарплаты с 1 января 2023 года могут те работники, чей доход зависит от МРОТ, поскольку нижний порог вознаграждения за работу вырастет с нового РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T02:15
2022-11-11T02:15
2022-11-11T02:15
экономика
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
россия
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ожидать повышения зарплаты с 1 января 2023 года могут те работники, чей доход зависит от МРОТ, поскольку нижний порог вознаграждения за работу вырастет с нового года, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По словам эксперта, индексация заработной платы ожидается у сотрудников, которые получают выплаты на уровне МРОТ, в зависимости от МРОТ, а также у работников государственной сферы.Иванова-Швец добавила, что в коммерческом секторе работодатель сам принимает решения об индексации. Так, зарплата может подниматься ежегодно (нефтегазовая и банковская сферы, металлургия), либо в соответствии с финансовыми результатами компаний, но, как правило, после публикации годовой отчетности.
https://ria.ru/20221110/zarplata-1830385399.html
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экономика, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, россия, общество
Экономика, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Общество
Россиянам объяснили, кому с 1 января повысят зарплаты
Эксперт Иванова-Швец: с 1 января может вырасти зарплата граждан, чей доход зависит от МРОТ