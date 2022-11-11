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Запорожская область стала самым малолесным регионом России - РИА Новости, 11.11.2022
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Запорожская область стала самым малолесным регионом России
Запорожская область стала самым малолесным регионом России - РИА Новости, 11.11.2022
Запорожская область стала самым малолесным регионом России
Самым малолесным регионом России теперь будет считается Запорожская область, там растет всего около 60 тысяч гектаров леса, ранее такой статус был у Калмыкии,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T00:37
2022-11-11T00:37
иван советников
россия
запорожская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самым малолесным регионом России теперь будет считается Запорожская область, там растет всего около 60 тысяч гектаров леса, ранее такой статус был у Калмыкии, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.При этом глава Рослесхоза подчеркнул, что для ведомства "важно каждое дерево", независимо от того, какой в регионе процент лесистости.Советников также заявил, что план действий в сфере охраны и восстановления лесов четырех новых регионов России уже подготовлен. По его словам, первое — это борьба с пожарами, "тем более, что это южные, жаркие регионы". "А потом — лесовосстановление", — уточнил Советников.Он также подчеркнул, что в части лесов в новых субъектах нужно заниматься разминированием.
https://ria.ru/20221104/klaster-1829291192.html
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иван советников, россия, запорожская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Иван Советников, Россия, Запорожская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
00:37 11.11.2022
 
Запорожская область стала самым малолесным регионом России

Глава Рослесхоза Советников: Запорожская область стала самым малолесным регионом России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский флаг в парке города Васильевка Запорожской области
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самым малолесным регионом России теперь будет считается Запорожская область, там растет всего около 60 тысяч гектаров леса, ранее такой статус был у Калмыкии, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

"У нас раньше самым малолесным регионом была Калмыкия. Сейчас, видимо, Запорожская область будет самым малолесным регионом России. Там всего порядка 60 тысяч гектаров лесов", — отметил руководитель ведомства.

При этом глава Рослесхоза подчеркнул, что для ведомства "важно каждое дерево", независимо от того, какой в регионе процент лесистости.
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Советников также заявил, что план действий в сфере охраны и восстановления лесов четырех новых регионов России уже подготовлен. По его словам, первое — это борьба с пожарами, "тем более, что это южные, жаркие регионы".
"А потом — лесовосстановление", — уточнил Советников.
Он также подчеркнул, что в части лесов в новых субъектах нужно заниматься разминированием.
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Иван СоветниковРоссияЗапорожская областьФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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