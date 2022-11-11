https://ria.ru/20221111/zaporozhe-1830642309.html

Запорожская область стала самым малолесным регионом России

Запорожская область стала самым малолесным регионом России - РИА Новости, 11.11.2022

Запорожская область стала самым малолесным регионом России

Самым малолесным регионом России теперь будет считается Запорожская область, там растет всего около 60 тысяч гектаров леса, ранее такой статус был у Калмыкии,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T00:37

2022-11-11T00:37

2022-11-11T00:37

иван советников

россия

запорожская область

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самым малолесным регионом России теперь будет считается Запорожская область, там растет всего около 60 тысяч гектаров леса, ранее такой статус был у Калмыкии, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.При этом глава Рослесхоза подчеркнул, что для ведомства "важно каждое дерево", независимо от того, какой в регионе процент лесистости.Советников также заявил, что план действий в сфере охраны и восстановления лесов четырех новых регионов России уже подготовлен. По его словам, первое — это борьба с пожарами, "тем более, что это южные, жаркие регионы". "А потом — лесовосстановление", — уточнил Советников.Он также подчеркнул, что в части лесов в новых субъектах нужно заниматься разминированием.

https://ria.ru/20221104/klaster-1829291192.html

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россия

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иван советников, россия, запорожская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)