https://ria.ru/20221111/zaporozhe-1830642309.html
Запорожская область стала самым малолесным регионом России
Запорожская область стала самым малолесным регионом России - РИА Новости, 11.11.2022
Запорожская область стала самым малолесным регионом России
Самым малолесным регионом России теперь будет считается Запорожская область, там растет всего около 60 тысяч гектаров леса, ранее такой статус был у Калмыкии,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T00:37
2022-11-11T00:37
2022-11-11T00:37
иван советников
россия
запорожская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816927983_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_a8a3809d34e7a9ef03657dfe5e8ac66d.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самым малолесным регионом России теперь будет считается Запорожская область, там растет всего около 60 тысяч гектаров леса, ранее такой статус был у Калмыкии, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.При этом глава Рослесхоза подчеркнул, что для ведомства "важно каждое дерево", независимо от того, какой в регионе процент лесистости.Советников также заявил, что план действий в сфере охраны и восстановления лесов четырех новых регионов России уже подготовлен. По его словам, первое — это борьба с пожарами, "тем более, что это южные, жаркие регионы". "А потом — лесовосстановление", — уточнил Советников.Он также подчеркнул, что в части лесов в новых субъектах нужно заниматься разминированием.
https://ria.ru/20221104/klaster-1829291192.html
https://ria.ru/20221107/grivna-1829616362.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816927983_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782da08cc0c4f30d37c4ed62f9a97bf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван советников, россия, запорожская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Иван Советников, Россия, Запорожская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Запорожская область стала самым малолесным регионом России
Глава Рослесхоза Советников: Запорожская область стала самым малолесным регионом России
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самым малолесным регионом России теперь будет считается Запорожская область, там растет всего около 60 тысяч гектаров леса, ранее такой статус был у Калмыкии, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.
"У нас раньше самым малолесным регионом была Калмыкия. Сейчас, видимо, Запорожская область будет самым малолесным регионом России. Там всего порядка 60 тысяч гектаров лесов", — отметил руководитель ведомства.
При этом глава Рослесхоза подчеркнул, что для ведомства "важно каждое дерево", независимо от того, какой в регионе процент лесистости.
Советников также заявил, что план действий в сфере охраны и восстановления лесов четырех новых регионов России уже подготовлен. По его словам, первое — это борьба с пожарами, "тем более, что это южные, жаркие регионы".
"А потом — лесовосстановление", — уточнил Советников.
Он также подчеркнул, что в части лесов в новых субъектах нужно заниматься разминированием.