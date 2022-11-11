https://ria.ru/20221111/zapad-1830805646.html

В США раскрыли неприятную для Запада правду

В США раскрыли неприятную для Запада правду - РИА Новости, 11.11.2022

В США раскрыли неприятную для Запада правду

Российская спецоперация на Украине обнажила два сейсмических разлома в мировой политике, пишет Джит Хир в статье для издания The Nation. "Первый — это очевидный РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:34

2022-11-11T14:34

2022-11-11T16:15

в мире

украина

россия

евросоюз

нато

жозеп боррель

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине обнажила два сейсмических разлома в мировой политике, пишет Джит Хир в статье для издания The Nation. "Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром", — говорится в публикации. По мнению автора, США и их партнеры, подавая события на Украине как вопрос жизни и смерти, проявили надменность и безразличие к странам Глобального Юга. "Мы возвели крепость НАТО, где на всех чужаков смотрят с подозрением или враждебностью. В ответ многие незападные страны не хотят видеть в России врага", — считает Хир. Он отмечает, что такое отношение Запада сложилась задолго до начала конфликта на Украине — во время пандемии коронавируса. Обозреватель напомнил также слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил Европу с садом, а остальной мир — джунглями. Это сравнение, полагает Хир, и показывает контуры XXI века и настоящее отношение западного мира к другим странам.Выступление Борреля на открытии Европейской дипломатической академии в середине октября спровоцировало скандал. Глава евродипломатии говорил о том, что привилегированная Европа — это сад, а окружающий ее мир — "джунгли", которые могут способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Многие политики раскритиковали Борреля за такое колониальное мышление, после чего он извинился и пояснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830748506.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, евросоюз, нато, жозеп боррель