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В США раскрыли неприятную для Запада правду - РИА Новости, 11.11.2022
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В США раскрыли неприятную для Запада правду
В США раскрыли неприятную для Запада правду - РИА Новости, 11.11.2022
В США раскрыли неприятную для Запада правду
Российская спецоперация на Украине обнажила два сейсмических разлома в мировой политике, пишет Джит Хир в статье для издания The Nation. "Первый — это очевидный РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:34
2022-11-11T16:15
в мире
украина
россия
евросоюз
нато
жозеп боррель
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине обнажила два сейсмических разлома в мировой политике, пишет Джит Хир в статье для издания The Nation. "Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром", — говорится в публикации. По мнению автора, США и их партнеры, подавая события на Украине как вопрос жизни и смерти, проявили надменность и безразличие к странам Глобального Юга. "Мы возвели крепость НАТО, где на всех чужаков смотрят с подозрением или враждебностью. В ответ многие незападные страны не хотят видеть в России врага", — считает Хир. Он отмечает, что такое отношение Запада сложилась задолго до начала конфликта на Украине — во время пандемии коронавируса. Обозреватель напомнил также слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил Европу с садом, а остальной мир — джунглями. Это сравнение, полагает Хир, и показывает контуры XXI века и настоящее отношение западного мира к другим странам.Выступление Борреля на открытии Европейской дипломатической академии в середине октября спровоцировало скандал. Глава евродипломатии говорил о том, что привилегированная Европа — это сад, а окружающий ее мир — "джунгли", которые могут способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Многие политики раскритиковали Борреля за такое колониальное мышление, после чего он извинился и пояснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, евросоюз, нато, жозеп боррель
В мире, Украина, Россия, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель
14:34 11.11.2022 (обновлено: 16:15 11.11.2022)
 
В США раскрыли неприятную для Запада правду

The Nation: cпецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине обнажила два сейсмических разлома в мировой политике, пишет Джит Хир в статье для издания The Nation.

"Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром", — говорится в публикации.
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По мнению автора, США и их партнеры, подавая события на Украине как вопрос жизни и смерти, проявили надменность и безразличие к странам Глобального Юга.
"Мы возвели крепость НАТО, где на всех чужаков смотрят с подозрением или враждебностью. В ответ многие незападные страны не хотят видеть в России врага", — считает Хир.
Он отмечает, что такое отношение Запада сложилась задолго до начала конфликта на Украине — во время пандемии коронавируса. Обозреватель напомнил также слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил Европу с садом, а остальной мир — джунглями. Это сравнение, полагает Хир, и показывает контуры XXI века и настоящее отношение западного мира к другим странам.
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Выступление Борреля на открытии Европейской дипломатической академии в середине октября спровоцировало скандал. Глава евродипломатии говорил о том, что привилегированная Европа — это сад, а окружающий ее мир — "джунгли", которые могут способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Многие политики раскритиковали Борреля за такое колониальное мышление, после чего он извинился и пояснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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