https://ria.ru/20221111/yasinovataya-1830843732.html

В Ясиноватой без света остались более трех тысяч абонентов и две школы

В Ясиноватой без света остались более трех тысяч абонентов и две школы - РИА Новости, 11.11.2022

В Ясиноватой без света остались более трех тысяч абонентов и две школы

Более 3,5 тысячи бытовых абонентов, насосная станция и две школы остались без света из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике украинскими... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:30

2022-11-11T15:30

2022-11-11T15:30

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

министерство угля и энергетики днр

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи бытовых абонентов, насосная станция и две школы остались без света из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 14.53 в результате очередного обстрела Ясиноватой обесточено 30 трансформаторных подстанций, котельная, две школы, КНС (насосная станция - ред.), 3772 бытовых абонента. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221111/donetsk-1830817634.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, министерство угля и энергетики днр, происшествия