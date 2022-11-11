https://ria.ru/20221111/vsu-1830745042.html

ВСУ скрывают гибель военнослужащих для хищения их денег

ВСУ скрывают гибель военнослужащих для хищения их денег - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ скрывают гибель военнослужащих для хищения их денег

Украинское командование скрывает гибель военнослужащих для хищения их денежных средств, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:30

2022-11-11T12:30

2022-11-11T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

артемовск

соледар

андрей марочко

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинское командование скрывает гибель военнослужащих для хищения их денежных средств, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."В ходе проведения вышестоящим органом инспекционной проверки личного состава украинских подразделений, несущих службу в районе Артемовска и Соледара, комиссией выявлены факты сокрытия командованием на местах гибели подчиненного личного состава в своих корыстных целях", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Марочко, офицеры среднего звена под предлогом сохранности отбирали банковские карты у подчиненных. В случае гибели военного, его не исключали из списков части до перечисления денег, после чего переводили финансовые средства на другие счета, с которых в последствии они обналичивались.

https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830722799.html

луганская народная республика

артемовск

соледар

украина

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в мире, луганская народная республика, артемовск, соледар, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины