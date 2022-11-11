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ВСУ скрывают гибель военнослужащих для хищения их денег - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/vsu-1830745042.html
ВСУ скрывают гибель военнослужащих для хищения их денег
ВСУ скрывают гибель военнослужащих для хищения их денег - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ скрывают гибель военнослужащих для хищения их денег
Украинское командование скрывает гибель военнослужащих для хищения их денежных средств, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:30
2022-11-11T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
артемовск
соледар
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинское командование скрывает гибель военнослужащих для хищения их денежных средств, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."В ходе проведения вышестоящим органом инспекционной проверки личного состава украинских подразделений, несущих службу в районе Артемовска и Соледара, комиссией выявлены факты сокрытия командованием на местах гибели подчиненного личного состава в своих корыстных целях", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Марочко, офицеры среднего звена под предлогом сохранности отбирали банковские карты у подчиненных. В случае гибели военного, его не исключали из списков части до перечисления денег, после чего переводили финансовые средства на другие счета, с которых в последствии они обналичивались.
https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830722799.html
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в мире, луганская народная республика, артемовск, соледар, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Артемовск, Соледар, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины
12:30 11.11.2022 (обновлено: 12:33 11.11.2022)
 
ВСУ скрывают гибель военнослужащих для хищения их денег

Офицер Марочко: командование ВСУ скрывает гибель военнослужащих для хищения их денег

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинское командование скрывает гибель военнослужащих для хищения их денежных средств, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"В ходе проведения вышестоящим органом инспекционной проверки личного состава украинских подразделений, несущих службу в районе Артемовска и Соледара, комиссией выявлены факты сокрытия командованием на местах гибели подчиненного личного состава в своих корыстных целях", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Марочко, офицеры среднего звена под предлогом сохранности отбирали банковские карты у подчиненных. В случае гибели военного, его не исключали из списков части до перечисления денег, после чего переводили финансовые средства на другие счета, с которых в последствии они обналичивались.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАртемовскСоледарАндрей МарочкоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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