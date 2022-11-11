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ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/vks-1830760813.html
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, заявили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:10
2022-11-11T13:15
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
войска воздушно-космической обороны
ми-8 амтш
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, заявили в пятницу в Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Мировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Войска воздушно-космической обороны, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:10 11.11.2022 (обновлено: 13:15 11.11.2022)
 
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

Минобороны: ВКС России сбили украинский Ми-8 около Мировки в Запорожской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 Армии Украины
Вертолет Ми-8 Армии Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вертолет Ми-8 Армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, заявили в пятницу в Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Мировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 13:34Специальная военная операция на Украине
ВС России сбили украинские Су-25 и Ми-8
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВойска воздушно-космической обороныМи-8 АМТШБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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