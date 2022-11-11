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ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022

ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, заявили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T13:15

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

войска воздушно-космической обороны

ми-8 амтш

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, заявили в пятницу в Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Мировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830484976.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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