https://ria.ru/20221111/vks-1830760813.html
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, заявили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:10
2022-11-11T13:10
2022-11-11T13:15
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
войска воздушно-космической обороны
ми-8 амтш
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, заявили в пятницу в Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Мировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830484976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:10 11.11.2022 (обновлено: 13:15 11.11.2022)
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Минобороны: ВКС России сбили украинский Ми-8 около Мировки в Запорожской области