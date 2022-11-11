https://ria.ru/20221111/velikobritaniya-1830893775.html

СМИ: в британских продовольственных фондах заканчивается еда

СМИ: в британских продовольственных фондах заканчивается еда - РИА Новости, 11.11.2022

СМИ: в британских продовольственных фондах заканчивается еда

В продовольственных фондах Великобритании заканчиваются запасы, поскольку только за последние шесть месяцев к ним обратились за помощью 320 тысяч человек, пишет РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:11

2022-11-11T17:11

2022-11-11T17:38

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В продовольственных фондах Великобритании заканчиваются запасы, поскольку только за последние шесть месяцев к ним обратились за помощью 320 тысяч человек, пишет британская газета The Independent. "По данным Trussell Trust (неправительственная благотворительная организация. — Прим. ред.), потребность впервые превысила объем пожертвований. При этом теперь каждый пятый человек, обратившийся в фонды, — из работающих семей, а количество выданных пакетов для оказания экстренной помощи больше, чем когда-либо ранее", — говорится в публикации. В статье отмечается, что за последние полгода число новых обращений увеличилось на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Журналисты призвали британское правительство распространить бесплатное школьное питание на всех детей, живущих за чертой бедности, поскольку родители все чаще обращаются в продовольственные фонды за помощью во время каникул. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20221101/energiya-1828350865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, великобритания, россия