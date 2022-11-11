https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html

РЭЦ рассказал о цифровых услугах платформы "Мой экспорт"

РЭЦ рассказал о цифровых услугах платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 11.11.2022

РЭЦ рассказал о цифровых услугах платформы "Мой экспорт"

Софинансирование, финансирование и компенсация затрат – такие виды государственной поддержки могут получить компании через цифровую платформу "Мой экспорт",... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:23

2022-11-11T17:23

2022-11-11T17:23

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

экономика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Софинансирование, финансирование и компенсация затрат – такие виды государственной поддержки могут получить компании через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Сейчас экспортеры могут подать в режиме онлайн заявления на компенсацию затрат на транспортировку сельхозпродукции, а также на софинансирование расходов на проведение зарубежных выставок. Право на такие меры поддержки имеют как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные предприятия.При компенсации расходов на транспортировку продукции АПК экспортеру могут возместить до 25% понесенных затрат, но не более 33,3% стоимости поставленных товаров. Подавать онлайн заявку можно как после каждой транспортировки, так и за несколько поставок за определенный срок, например, за квартал. Как правило, компенсация поступает на счет компании в течение месяца-двух после подачи онлайн заявки. При условии, что все документы были заполнены и поданы корректно.Вторая доступная на "Моем экспорте" мера федеральной господдержки – софинансирование затрат на участие в выставках. Государство финансирует затраты по аренде выставочной площади, застройке выставочных стендов компаний, а также расходы на доставку выставочных образцов экспортеров. Для малого и среднего бизнеса процент финансирования составляет до 80% стоимости участия экспортера в выставке, для крупного – до 50%.Уже в следующем году список мер поддержки, на которые можно будет подавать электронные заявки, существенно пополнится, уточняет РЭЦ.Недавно на "Моем экспорте" у малого и среднего бизнеса появилась возможность получить и региональные меры господдержки, которые оказывают Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Они распространяются на платные услуги от аккредитованных специалистов в области ВЭД, которые представлены на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Экспортер сам выбирает эксперта, который окажет ему необходимую услугу.Всего услуг, на которые выделяется полное или частичное финансирование, шесть.Так, провести первичное маркетинговое исследование потенциальных рынков сбыта компания-экспортер может, обратившись за услугой "Анализ зарубежных рынков".Если компании необходимо найти клиентов, то она может воспользоваться услугой "Поиск покупателя". Аккредитованный профподрядчик подберет потенциальных покупателей на конкретном внешнем рынке, заинтересованных в товаре экспортера.Определить риски, который может нести в себе договор между экспортером и покупателем, поможет "Анализ внешнеторгового контракта". Услугу окажет юрист, специализирующийся на международном праве.Разработать правильный маршрут доставки товаров в целевую страну или узнать о правилах заполнения транспортных документов поможет услуга "Консультация по логистике".Узнать обо всех тонкостях оформления маркировок и этикеток товаров в конкретном государстве поможет услуга "Консультация по маркировке и этикетке".А начать продавать свои товары или улучшить их продажи на международной торговой электронной площадке экспортер может, заказав услугу "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе".Перечень услуг с господдержкой сервиса "Профессионалы экспорта" будет расширяться. Так, в ближайшее время планируется запустить услуги с господдержкой по консультации по таможне и по таможенному представителю."Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области внешне-экономической деятельности. Подав заявку в личном кабинете на платформе "Мой экспорт", компании могут выбрать партнера из откликнувшихся на данную заявку потенциальных исполнителей, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 25 сервисов по 9 направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

https://ria.ru/20221024/rets-1826264161.html

https://ria.ru/20221110/platezhi-1830549986.html

https://ria.ru/20220826/rets-1812341159.html

https://ria.ru/20221102/lidery-1828650199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика