https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html
РЭЦ рассказал о цифровых услугах платформы "Мой экспорт"
РЭЦ рассказал о цифровых услугах платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 11.11.2022
РЭЦ рассказал о цифровых услугах платформы "Мой экспорт"
Софинансирование, финансирование и компенсация затрат – такие виды государственной поддержки могут получить компании через цифровую платформу "Мой экспорт",... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:23
2022-11-11T17:23
2022-11-11T17:23
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Софинансирование, финансирование и компенсация затрат – такие виды государственной поддержки могут получить компании через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Сейчас экспортеры могут подать в режиме онлайн заявления на компенсацию затрат на транспортировку сельхозпродукции, а также на софинансирование расходов на проведение зарубежных выставок. Право на такие меры поддержки имеют как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные предприятия.При компенсации расходов на транспортировку продукции АПК экспортеру могут возместить до 25% понесенных затрат, но не более 33,3% стоимости поставленных товаров. Подавать онлайн заявку можно как после каждой транспортировки, так и за несколько поставок за определенный срок, например, за квартал. Как правило, компенсация поступает на счет компании в течение месяца-двух после подачи онлайн заявки. При условии, что все документы были заполнены и поданы корректно.Вторая доступная на "Моем экспорте" мера федеральной господдержки – софинансирование затрат на участие в выставках. Государство финансирует затраты по аренде выставочной площади, застройке выставочных стендов компаний, а также расходы на доставку выставочных образцов экспортеров. Для малого и среднего бизнеса процент финансирования составляет до 80% стоимости участия экспортера в выставке, для крупного – до 50%.Уже в следующем году список мер поддержки, на которые можно будет подавать электронные заявки, существенно пополнится, уточняет РЭЦ.Недавно на "Моем экспорте" у малого и среднего бизнеса появилась возможность получить и региональные меры господдержки, которые оказывают Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Они распространяются на платные услуги от аккредитованных специалистов в области ВЭД, которые представлены на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Экспортер сам выбирает эксперта, который окажет ему необходимую услугу.Всего услуг, на которые выделяется полное или частичное финансирование, шесть.Так, провести первичное маркетинговое исследование потенциальных рынков сбыта компания-экспортер может, обратившись за услугой "Анализ зарубежных рынков".Если компании необходимо найти клиентов, то она может воспользоваться услугой "Поиск покупателя". Аккредитованный профподрядчик подберет потенциальных покупателей на конкретном внешнем рынке, заинтересованных в товаре экспортера.Определить риски, который может нести в себе договор между экспортером и покупателем, поможет "Анализ внешнеторгового контракта". Услугу окажет юрист, специализирующийся на международном праве.Разработать правильный маршрут доставки товаров в целевую страну или узнать о правилах заполнения транспортных документов поможет услуга "Консультация по логистике".Узнать обо всех тонкостях оформления маркировок и этикеток товаров в конкретном государстве поможет услуга "Консультация по маркировке и этикетке".А начать продавать свои товары или улучшить их продажи на международной торговой электронной площадке экспортер может, заказав услугу "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе".Перечень услуг с господдержкой сервиса "Профессионалы экспорта" будет расширяться. Так, в ближайшее время планируется запустить услуги с господдержкой по консультации по таможне и по таможенному представителю."Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области внешне-экономической деятельности. Подав заявку в личном кабинете на платформе "Мой экспорт", компании могут выбрать партнера из откликнувшихся на данную заявку потенциальных исполнителей, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 25 сервисов по 9 направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.
https://ria.ru/20221024/rets-1826264161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Софинансирование, финансирование и компенсация затрат – такие виды государственной поддержки могут получить компании через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Одни из самых популярных услуг экосистемы "Мой экспорт", которая работает по принципу одного окна, это подача заявок на федеральные меры государственной поддержки. Почему? Потому что не нужно собирать кипы бумажных документов и лично отвозить их в ведомства. Весь процесс происходит в "цифре" через личный кабинет зарегистрированной на платформе компании", - говорится в сообщении.
Сейчас экспортеры могут подать в режиме онлайн заявления на компенсацию затрат на транспортировку сельхозпродукции, а также на софинансирование расходов на проведение зарубежных выставок. Право на такие меры поддержки имеют как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные предприятия.
При компенсации расходов на транспортировку продукции АПК экспортеру могут возместить до 25% понесенных затрат, но не более 33,3% стоимости поставленных товаров. Подавать онлайн заявку можно как после каждой транспортировки, так и за несколько поставок за определенный срок, например, за квартал. Как правило, компенсация поступает на счет компании в течение месяца-двух после подачи онлайн заявки. При условии, что все документы были заполнены и поданы корректно.
Вторая доступная на "Моем экспорте" мера федеральной господдержки – софинансирование затрат на участие в выставках. Государство финансирует затраты по аренде выставочной площади, застройке выставочных стендов компаний, а также расходы на доставку выставочных образцов экспортеров. Для малого и среднего бизнеса процент финансирования составляет до 80% стоимости участия экспортера в выставке, для крупного – до 50%.
Уже в следующем году список мер поддержки, на которые можно будет подавать электронные заявки, существенно пополнится, уточняет РЭЦ
.
"Мы продолжаем переводить меры государственной поддержки в цифровой формат. В 2023 году на платформе "Мой экспорт" можно будет подать заявки еще на две меры господдержки. Речь идет о компенсации затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках и на продвижение продукции АПК в шести зарубежных демонстрационно-дегустационных павильонах", – рассказал вице-президент РЭЦ
Алексей Солодов.
Недавно на "Моем экспорте" у малого и среднего бизнеса появилась возможность получить и региональные меры господдержки, которые оказывают Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Они распространяются на платные услуги от аккредитованных специалистов в области ВЭД, которые представлены на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Экспортер сам выбирает эксперта, который окажет ему необходимую услугу.
Всего услуг, на которые выделяется полное или частичное финансирование, шесть.
Так, провести первичное маркетинговое исследование потенциальных рынков сбыта компания-экспортер может, обратившись за услугой "Анализ зарубежных рынков".
Если компании необходимо найти клиентов, то она может воспользоваться услугой "Поиск покупателя". Аккредитованный профподрядчик подберет потенциальных покупателей на конкретном внешнем рынке, заинтересованных в товаре экспортера.
Определить риски, который может нести в себе договор между экспортером и покупателем, поможет "Анализ внешнеторгового контракта". Услугу окажет юрист, специализирующийся на международном праве.
Разработать правильный маршрут доставки товаров в целевую страну или узнать о правилах заполнения транспортных документов поможет услуга "Консультация по логистике".
Узнать обо всех тонкостях оформления маркировок и этикеток товаров в конкретном государстве поможет услуга "Консультация по маркировке и этикетке".
А начать продавать свои товары или улучшить их продажи на международной торговой электронной площадке экспортер может, заказав услугу "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе".
Перечень услуг с господдержкой сервиса "Профессионалы экспорта" будет расширяться. Так, в ближайшее время планируется запустить услуги с господдержкой по консультации по таможне и по таможенному представителю.
"Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области внешне-экономической деятельности. Подав заявку в личном кабинете на платформе "Мой экспорт", компании могут выбрать партнера из откликнувшихся на данную заявку потенциальных исполнителей, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 25 сервисов по 9 направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта.
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.