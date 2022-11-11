https://ria.ru/20221111/ukraina-1830745573.html

"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в трех областях Украины

"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в трех областях Украины - РИА Новости, 11.11.2022

"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в трех областях Украины

Аварийные отключения света введены в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины в пятницу после новых повреждений в электросетях, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:32

2022-11-11T12:32

2022-11-11T12:32

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения света введены в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины в пятницу после новых повреждений в электросетях, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что плановые отключения введены по всей Украине, наибольший объем ограничений будет применятся в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Позже энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области."Сегодня ночью враг снова ударил по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за повреждений в электросетях ситуация в энергосистеме Украины осложнилась. В настоящее время дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.В компании отметили, такая мэра необходима для поддержания стабильной работы энергосистемы страны. При этом уточнили, что ранее примененные утром экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях прекращены и продолжают действовать плановые отключения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221107/elektroenergiya-1829730402.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829870676.html

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