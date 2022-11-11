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"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в трех областях Украины - РИА Новости, 11.11.2022
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"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в трех областях Украины
"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в трех областях Украины - РИА Новости, 11.11.2022
"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в трех областях Украины
Аварийные отключения света введены в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины в пятницу после новых повреждений в электросетях, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:32
2022-11-11T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
украина
житомирская область
киев
укрэнерго
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения света введены в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины в пятницу после новых повреждений в электросетях, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что плановые отключения введены по всей Украине, наибольший объем ограничений будет применятся в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Позже энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области."Сегодня ночью враг снова ударил по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за повреждений в электросетях ситуация в энергосистеме Украины осложнилась. В настоящее время дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.В компании отметили, такая мэра необходима для поддержания стабильной работы энергосистемы страны. При этом уточнили, что ранее примененные утром экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях прекращены и продолжают действовать плановые отключения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221107/elektroenergiya-1829730402.html
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829870676.html
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в мире, жкх, владимир зеленский, украина, житомирская область, киев, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Украина, Житомирская область, Киев, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
12:32 11.11.2022
 
"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в трех областях Украины

В "Укрэнерго" сообщили о введении аварийных отключений света в трех областях Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач на Украине
Линии электропередач на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередач на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения света введены в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины в пятницу после новых повреждений в электросетях, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что плановые отключения введены по всей Украине, наибольший объем ограничений будет применятся в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Позже энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области.
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7 ноября, 17:20
В украинском энергохолдинге сообщили о дефиците электроэнергии в стране
"Сегодня ночью враг снова ударил по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за повреждений в электросетях ситуация в энергосистеме Украины осложнилась. В настоящее время дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
В компании отметили, такая мэра необходима для поддержания стабильной работы энергосистемы страны. При этом уточнили, что ранее примененные утром экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях прекращены и продолжают действовать плановые отключения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ЗеленскийУкраинаЖитомирская областьКиевУкрэнергоДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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