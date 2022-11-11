https://ria.ru/20221111/ukraina-1830662854.html

Власти Украины сообщили о получении от Польши партии терминалов Starlink

Власти Украины сообщили о получении от Польши партии терминалов Starlink - РИА Новости, 11.11.2022

Власти Украины сообщили о получении от Польши партии терминалов Starlink

Украина получила от польского правительства очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink американской компании Space X, которые будут... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T07:55

2022-11-11T07:55

2022-11-11T10:50

в мире

технологии

михаил федоров

илон маск

украина

польша

министерство обороны сша

украинская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823906389_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_211a86e61e0219e9d3b47fd0abe326d2.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украина получила от польского правительства очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink американской компании Space X, которые будут обеспечивать публичные точки доступа Wi-Fi, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей."Еще 1570 Старлинков (терминалы Starlink - ред.) от Польши уже на Украине", - написал Федоров в своем Telegram-канале, отметив, что страна будет обеспечена публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи.Он уточнил, что часть терминалов планируется передать гражданским администрациям. Кроме того, станциями Starlink обеспечат "Украинские железные дороги", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.По его словам, начиная с 24 февраля, Украина получила более 20 тысяч терминалов спутникового интернета от доноров и партнеров, из них 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных. В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания Space X просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.

https://ria.ru/20221110/pomosch-1830637027.html

https://ria.ru/20221110/paket-1830623299.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, михаил федоров, илон маск, украина, польша, министерство обороны сша, украинская железная дорога, spacex