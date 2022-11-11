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Власти Украины сообщили о получении от Польши партии терминалов Starlink - РИА Новости, 11.11.2022
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Власти Украины сообщили о получении от Польши партии терминалов Starlink
Власти Украины сообщили о получении от Польши партии терминалов Starlink - РИА Новости, 11.11.2022
Власти Украины сообщили о получении от Польши партии терминалов Starlink
Украина получила от польского правительства очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink американской компании Space X, которые будут... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T07:55
2022-11-11T10:50
в мире
технологии
михаил федоров
илон маск
украина
польша
министерство обороны сша
украинская железная дорога
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украина получила от польского правительства очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink американской компании Space X, которые будут обеспечивать публичные точки доступа Wi-Fi, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей."Еще 1570 Старлинков (терминалы Starlink - ред.) от Польши уже на Украине", - написал Федоров в своем Telegram-канале, отметив, что страна будет обеспечена публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи.Он уточнил, что часть терминалов планируется передать гражданским администрациям. Кроме того, станциями Starlink обеспечат "Украинские железные дороги", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.По его словам, начиная с 24 февраля, Украина получила более 20 тысяч терминалов спутникового интернета от доноров и партнеров, из них 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных. В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания Space X просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
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в мире, технологии, михаил федоров, илон маск, украина, польша, министерство обороны сша, украинская железная дорога, spacex
В мире, Технологии, Михаил Федоров, Илон Маск, Украина, Польша, Министерство обороны США, Украинская железная дорога, SpaceX
07:55 11.11.2022 (обновлено: 10:50 11.11.2022)
 
Власти Украины сообщили о получении от Польши партии терминалов Starlink

Украинский министр Федоров сообщил о получении от Польши партии терминалов связи Starlink

© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaЛюди стоят возле антенны спутниковой системы Starlink в Харьковской области
Люди стоят возле антенны спутниковой системы Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
Люди стоят возле антенны спутниковой системы Starlink в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украина получила от польского правительства очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink американской компании Space X, которые будут обеспечивать публичные точки доступа Wi-Fi, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.
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"Еще 1570 Старлинков (терминалы Starlink - ред.) от Польши уже на Украине", - написал Федоров в своем Telegram-канале, отметив, что страна будет обеспечена публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи.
Он уточнил, что часть терминалов планируется передать гражданским администрациям. Кроме того, станциями Starlink обеспечат "Украинские железные дороги", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.
По его словам, начиная с 24 февраля, Украина получила более 20 тысяч терминалов спутникового интернета от доноров и партнеров, из них 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.
В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных. В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания Space X просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
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В миреТехнологииМихаил ФедоровИлон МаскУкраинаПольшаМинистерство обороны СШАУкраинская железная дорогаSpaceX
 
 
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