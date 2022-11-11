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ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны

ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны - РИА Новости, 11.11.2022

ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны

Представители ООН на встрече с делегацией РФ в Женеве обсуждали содействие экспорту на мировые рынки российского продовольствия и аммиачных удобрений, говорится РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T23:53

2022-11-11T23:53

2022-11-11T23:53

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ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Представители ООН на встрече с делегацией РФ в Женеве обсуждали содействие экспорту на мировые рынки российского продовольствия и аммиачных удобрений, говорится в заявлении офиса генсека международной организации.Сообщается, что ООН также проинформировала российскую сторону о шагах, предпринятых для облегчения платежей, страхования грузов и доступа к портам ЕС для зерна и удобрений.В пятницу в Женеве состоялись переговоры РФ и ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.

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Евгения Нефедова

цены на нефть, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, женева (город), евросоюз, оон