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ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны - РИА Новости, 11.11.2022
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ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны
ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны - РИА Новости, 11.11.2022
ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны
Представители ООН на встрече с делегацией РФ в Женеве обсуждали содействие экспорту на мировые рынки российского продовольствия и аммиачных удобрений, говорится РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:53
2022-11-11T23:53
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ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Представители ООН на встрече с делегацией РФ в Женеве обсуждали содействие экспорту на мировые рынки российского продовольствия и аммиачных удобрений, говорится в заявлении офиса генсека международной организации.Сообщается, что ООН также проинформировала российскую сторону о шагах, предпринятых для облегчения платежей, страхования грузов и доступа к портам ЕС для зерна и удобрений.В пятницу в Женеве состоялись переговоры РФ и ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.
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цены на нефть, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, женева (город), евросоюз, оон
Цены на нефть, Сергей Вершинин, Мартин Гриффитс, Россия, Женева (город), Евросоюз, ООН
23:53 11.11.2022
 
ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны

ООН и Россия обсудили в Женеве содействие экспорту аммиачных удобрений страны

© РИА Новости / Елизавета ИсаковаЗал генассамблеи в женевском офисе ООН
Зал генассамблеи в женевском офисе ООН - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Елизавета Исакова
Зал генассамблеи в женевском офисе ООН. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Представители ООН на встрече с делегацией РФ в Женеве обсуждали содействие экспорту на мировые рынки российского продовольствия и аммиачных удобрений, говорится в заявлении офиса генсека международной организации.
"В ходе обсуждений была обновлена информация о прогрессе, достигнутом в содействии беспрепятственному экспорту продовольствия и удобрений, включая аммиачные, из Российской Федерации на мировые рынки", - говорится в заявлении.
Сообщается, что ООН также проинформировала российскую сторону о шагах, предпринятых для облегчения платежей, страхования грузов и доступа к портам ЕС для зерна и удобрений.
В пятницу в Женеве состоялись переговоры РФ и ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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ООН призвала быстрее устранить препятствия для экспорта удобрений из России
 
Цены на нефтьСергей ВершининМартин ГриффитсРоссияЖенева (город)ЕвросоюзООН
 
 
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