https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830982244.html
ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны
ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны - РИА Новости, 11.11.2022
ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны
Представители ООН на встрече с делегацией РФ в Женеве обсуждали содействие экспорту на мировые рынки российского продовольствия и аммиачных удобрений, говорится РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:53
2022-11-11T23:53
2022-11-11T23:53
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ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Представители ООН на встрече с делегацией РФ в Женеве обсуждали содействие экспорту на мировые рынки российского продовольствия и аммиачных удобрений, говорится в заявлении офиса генсека международной организации.Сообщается, что ООН также проинформировала российскую сторону о шагах, предпринятых для облегчения платежей, страхования грузов и доступа к портам ЕС для зерна и удобрений.В пятницу в Женеве состоялись переговоры РФ и ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.
https://ria.ru/20221111/oon-1830979351.html
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цены на нефть, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, женева (город), евросоюз, оон
Цены на нефть, Сергей Вершинин, Мартин Гриффитс, Россия, Женева (город), Евросоюз, ООН
ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны
ООН и Россия обсудили в Женеве содействие экспорту аммиачных удобрений страны