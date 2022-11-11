https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830965039.html

Нидерланды разрешили отправку удобрений из России, застрявших в Роттердаме

Нидерланды разрешили отправку удобрений из России, застрявших в Роттердаме - РИА Новости, 11.11.2022

Нидерланды разрешили отправку удобрений из России, застрявших в Роттердаме

Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T21:05

2022-11-11T21:05

2022-11-11T21:05

дэвид бизли

россия

нидерланды

владимир путин

роттердам

оон

василий небензя

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на нидерландский МИД.Сообщается, что нидерландское правительство решило одобрить отправку после получения запроса от ООН. МИД страны заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.Ранее исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли заявил РИА Новости, что все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях.Ранее МИД РФ сообщил, что большая часть - 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, - заблокированы на складах в Латвии, остальные - в портах Эстонии, Бельгии и Нидерландов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830872806.html

https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830850633.html

россия

нидерланды

роттердам

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дэвид бизли, россия, нидерланды, владимир путин, роттердам, оон, василий небензя