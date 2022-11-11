https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830872806.html
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в дружественные страны
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в дружественные страны - РИА Новости, 11.11.2022
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в дружественные страны
Россия наращивает поставки минеральных удобрений в дружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:29
2022-11-11T16:29
2022-11-11T16:30
экономика
россия
европа
африка
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
минеральные удобрения
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия наращивает поставки минеральных удобрений в дружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества"."Есть дружественные страны, которые традиционно приобретают российские удобрения. Пожалуй, из постоянных потребителей только Европа сейчас отсутствует в списке желающих приобретать нашу продукцию. А так - традиционными покупателями постоянно увеличиваются объемы, Африка наращивает объемы приобретения", - сказал он.Как ранее отмечал Мантуров, объем производства минеральных удобрений в РФ в 2,5 раза превышает потребление, таким образом у страны есть возможность поставлять большие объемы на зарубежные рынки.Традиционными покупателями российских минеральных удобрений, как правило, являются страны Латинской Америки и Юго-Восточную Азии, в частности, Китай и Индия.
россия
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африка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, африка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, минеральные удобрения
Экономика, Россия, Европа, Африка, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Минеральные удобрения
16:29 11.11.2022 (обновлено: 16:30 11.11.2022)
Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в дружественные страны
Мантуров сообщил о наращивании экспорта минеральных удобрений в дружественные страны