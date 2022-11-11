https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830872806.html

Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в дружественные страны

Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в дружественные страны - РИА Новости, 11.11.2022

Россия нарастила экспорт минеральных удобрений в дружественные страны

Россия наращивает поставки минеральных удобрений в дружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:29

2022-11-11T16:29

2022-11-11T16:30

экономика

россия

европа

африка

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

минеральные удобрения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432223_0:353:3012:2047_1920x0_80_0_0_8920ec954c96688b7e6be55d3fd003a6.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия наращивает поставки минеральных удобрений в дружественные страны, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества"."Есть дружественные страны, которые традиционно приобретают российские удобрения. Пожалуй, из постоянных потребителей только Европа сейчас отсутствует в списке желающих приобретать нашу продукцию. А так - традиционными покупателями постоянно увеличиваются объемы, Африка наращивает объемы приобретения", - сказал он.Как ранее отмечал Мантуров, объем производства минеральных удобрений в РФ в 2,5 раза превышает потребление, таким образом у страны есть возможность поставлять большие объемы на зарубежные рынки.Традиционными покупателями российских минеральных удобрений, как правило, являются страны Латинской Америки и Юго-Восточную Азии, в частности, Китай и Индия.

россия

европа

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, африка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, минеральные удобрения