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Индексацию цен на удобрения для российского рынка перенесли на 2023 год - РИА Новости, 11.11.2022
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Индексацию цен на удобрения для российского рынка перенесли на 2023 год
Индексацию цен на удобрения для российского рынка перенесли на 2023 год - РИА Новости, 11.11.2022
Индексацию цен на удобрения для российского рынка перенесли на 2023 год
Индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:43
2022-11-11T15:53
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
денис мантуров
минеральные удобрения
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества".Предельные цены минеральных удобрений более года назад были добровольно зафиксированы производителями, но теперь формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривают поэтапную индексацию - на 5% с 1 июня, на 5-10% - с 1 сентября и на 8,4-8,6% - с 1 декабря."Индексации цен для внутреннего потребления в этом году не будет (индексация должна была произойти в декабре), мы это решение перенесли на следующий год", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос."Существующая система квотирования может также сохраниться на начало 2023 года, а весной тогда будем принимать дальнейшие решения", - добавил глава Минпромторга.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, денис мантуров, минеральные удобрения
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Денис Мантуров, Минеральные удобрения
15:43 11.11.2022 (обновлено: 15:53 11.11.2022)
 
Индексацию цен на удобрения для российского рынка перенесли на 2023 год

Мантуров сообщил о переносе индексации цен на удобрения для внутреннего рынка на 2023 год

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества".
Предельные цены минеральных удобрений более года назад были добровольно зафиксированы производителями, но теперь формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривают поэтапную индексацию - на 5% с 1 июня, на 5-10% - с 1 сентября и на 8,4-8,6% - с 1 декабря.
"Индексации цен для внутреннего потребления в этом году не будет (индексация должна была произойти в декабре), мы это решение перенесли на следующий год", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.
"Существующая система квотирования может также сохраниться на начало 2023 года, а весной тогда будем принимать дальнейшие решения", - добавил глава Минпромторга.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:08
ФАО предупредила о возможном дефиците удобрений в 2023 году
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияДенис МантуровМинеральные удобрения
 
 
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