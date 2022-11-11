15:43 11.11.2022 (обновлено: 15:53 11.11.2022)
Индексацию цен на удобрения для российского рынка перенесли на 2023 год
Мантуров сообщил о переносе индексации цен на удобрения для внутреннего рынка на 2023 год
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества".
Предельные цены минеральных удобрений более года назад были добровольно зафиксированы производителями, но теперь формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривают поэтапную индексацию - на 5% с 1 июня, на 5-10% - с 1 сентября и на 8,4-8,6% - с 1 декабря.
"Индексации цен для внутреннего потребления в этом году не будет (индексация должна была произойти в декабре), мы это решение перенесли на следующий год", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.
"Существующая система квотирования может также сохраниться на начало 2023 года, а весной тогда будем принимать дальнейшие решения", - добавил глава Минпромторга.
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