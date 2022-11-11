https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830850633.html

Индексацию цен на удобрения для российского рынка перенесли на 2023 год

Индексацию цен на удобрения для российского рынка перенесли на 2023 год - РИА Новости, 11.11.2022

Индексацию цен на удобрения для российского рынка перенесли на 2023 год

Индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:43

2022-11-11T15:43

2022-11-11T15:53

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

денис мантуров

минеральные удобрения

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества".Предельные цены минеральных удобрений более года назад были добровольно зафиксированы производителями, но теперь формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривают поэтапную индексацию - на 5% с 1 июня, на 5-10% - с 1 сентября и на 8,4-8,6% - с 1 декабря."Индексации цен для внутреннего потребления в этом году не будет (индексация должна была произойти в декабре), мы это решение перенесли на следующий год", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос."Существующая система квотирования может также сохраниться на начало 2023 года, а весной тогда будем принимать дальнейшие решения", - добавил глава Минпромторга.

https://ria.ru/20221014/udobreniya-1824092180.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, денис мантуров, минеральные удобрения