Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье школьник убил одноклассника, передавив ему сонную артерию - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830757889.html
На Ставрополье школьник убил одноклассника, передавив ему сонную артерию
На Ставрополье школьник убил одноклассника, передавив ему сонную артерию - РИА Новости, 11.11.2022
На Ставрополье школьник убил одноклассника, передавив ему сонную артерию
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, которому во время драки одноклассник передавил сонную артерию,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:04
2022-11-11T13:04
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, которому во время драки одноклассник передавил сонную артерию, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По данным следствия, днем 10 ноября текущего года в школе станицы Барсуковской Кочубеевского округа во время перемены между 15-летними одноклассниками произошла потасовка, в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому. В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.По данным СК, возбуждено уголовное дело, проведён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы."В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства следственного управления СК России по Ставропольскому краю", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край
13:04 11.11.2022
 
На Ставрополье школьник убил одноклассника, передавив ему сонную артерию

На Ставрополье школьник умер после того, как одноклассник передавил ему сонную артерию

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, которому во время драки одноклассник передавил сонную артерию, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, днем 10 ноября текущего года в школе станицы Барсуковской Кочубеевского округа во время перемены между 15-летними одноклассниками произошла потасовка, в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому. В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.
По данным СК, возбуждено уголовное дело, проведён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы.
"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства следственного управления СК России по Ставропольскому краю", - подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 08:00
"Постоянно грозит убийством": на кого в России не могут найти управу
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала