https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830757889.html

На Ставрополье школьник убил одноклассника, передавив ему сонную артерию

На Ставрополье школьник убил одноклассника, передавив ему сонную артерию - РИА Новости, 11.11.2022

На Ставрополье школьник убил одноклассника, передавив ему сонную артерию

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, которому во время драки одноклассник передавил сонную артерию,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:04

2022-11-11T13:04

2022-11-11T13:04

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка, которому во время драки одноклассник передавил сонную артерию, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По данным следствия, днем 10 ноября текущего года в школе станицы Барсуковской Кочубеевского округа во время перемены между 15-летними одноклассниками произошла потасовка, в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому. В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.По данным СК, возбуждено уголовное дело, проведён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы."В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства следственного управления СК России по Ставропольскому краю", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край