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Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию - РИА Новости, 11.11.2022
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Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию
Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию - РИА Новости, 11.11.2022
Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию
Главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна считают важным снижение цен на энергоресурсы и введение ограничений цен на нефть,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:39
2022-11-11T19:39
экономика
цены на нефть
джеймс клеверли
катрин колонна
владимир путин
великобритания
франция
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна считают важным снижение цен на энергоресурсы и введение ограничений цен на нефть, предлагаемых G7, говорится в заявлении британского правительства по итогам встречи министров.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.
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экономика, цены на нефть, джеймс клеверли, катрин колонна, владимир путин, великобритания, франция, россия, g7, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Джеймс Клеверли, Катрин Колонна, Владимир Путин, Великобритания, Франция, Россия, G7, Евросоюз
19:39 11.11.2022
 
Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию

Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию и потолок цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна считают важным снижение цен на энергоресурсы и введение ограничений цен на нефть, предлагаемых G7, говорится в заявлении британского правительства по итогам встречи министров.
"Они согласовали сотрудничество для обеспечения поставок энергоресурсов и ускорить их переход к чистой энергии, особенно путем поддержки развития производства офшорной ветряной энергии. Они подтвердили важность снижения выросших цен на энергоресурсы и ограничений цен на нефть от G7", - сказано в заявлении.
С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.
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ЭкономикаЦены на нефтьДжеймс КлеверлиКатрин КолоннаВладимир ПутинВеликобританияФранцияРоссияG7Евросоюз
 
 
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