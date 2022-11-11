https://ria.ru/20221111/tseny-1830949032.html

Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию

Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию - РИА Новости, 11.11.2022

Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию

Главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна считают важным снижение цен на энергоресурсы и введение ограничений цен на нефть,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:39

2022-11-11T19:39

2022-11-11T19:39

экономика

цены на нефть

джеймс клеверли

катрин колонна

владимир путин

великобритания

франция

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна считают важным снижение цен на энергоресурсы и введение ограничений цен на нефть, предлагаемых G7, говорится в заявлении британского правительства по итогам встречи министров.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.

https://ria.ru/20220607/toplivo-1793799935.html

великобритания

франция

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, джеймс клеверли, катрин колонна, владимир путин, великобритания, франция, россия, g7, евросоюз