Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию
Власти Британии и Франции считают важным снижение цен на энергию и потолок цен на нефть
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна считают важным снижение цен на энергоресурсы и введение ограничений цен на нефть, предлагаемых G7, говорится в заявлении британского правительства по итогам встречи министров.
"Они согласовали сотрудничество для обеспечения поставок энергоресурсов и ускорить их переход к чистой энергии, особенно путем поддержки развития производства офшорной ветряной энергии. Они подтвердили важность снижения выросших цен на энергоресурсы и ограничений цен на нефть от G7", - сказано в заявлении.
С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.