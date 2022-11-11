Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/tsennosti-1830905424.html
В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей
В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей - РИА Новости, 11.11.2022
В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в Семейный кодекс. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:27
2022-11-11T18:52
общество
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в Семейный кодекс.Документ опубликовали в дум в думской электронной базе.Изменить предлагается статью 1 Семейного кодекса.Как уточняется в пояснительной записке, в статью могут внести "положения о необходимости сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, под которыми авторами понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны".Там утверждается, что такие изменения положительно отразятся на семейных отношениях, укрепят права и свободы человека, патриотизм.
https://ria.ru/20221109/gospolitika-1830355233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
17:27 11.11.2022 (обновлено: 18:52 11.11.2022)
 
В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей

Комитет ГД по семье внес законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в Семейный кодекс.
Документ опубликовали в дум в думской электронной базе.
Изменить предлагается статью 1 Семейного кодекса.
Как уточняется в пояснительной записке, в статью могут внести "положения о необходимости сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, под которыми авторами понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны".
Там утверждается, что такие изменения положительно отразятся на семейных отношениях, укрепят права и свободы человека, патриотизм.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:15
Создание образа России как хранителя ценностей определили целью госполитики
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала