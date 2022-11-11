https://ria.ru/20221111/tsennosti-1830905424.html

В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей

В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей - РИА Новости, 11.11.2022

В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в Семейный кодекс. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:27

2022-11-11T17:27

2022-11-11T18:52

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в Семейный кодекс.Документ опубликовали в дум в думской электронной базе.Изменить предлагается статью 1 Семейного кодекса.Как уточняется в пояснительной записке, в статью могут внести "положения о необходимости сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, под которыми авторами понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны".Там утверждается, что такие изменения положительно отразятся на семейных отношениях, укрепят права и свободы человека, патриотизм.

https://ria.ru/20221109/gospolitika-1830355233.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф