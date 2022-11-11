https://ria.ru/20221111/tsennosti-1830905424.html
В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей
В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей - РИА Новости, 11.11.2022
В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в Семейный кодекс. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:27
2022-11-11T17:27
2022-11-11T18:52
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в Семейный кодекс.Документ опубликовали в дум в думской электронной базе.Изменить предлагается статью 1 Семейного кодекса.Как уточняется в пояснительной записке, в статью могут внести "положения о необходимости сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, под которыми авторами понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны".Там утверждается, что такие изменения положительно отразятся на семейных отношениях, укрепят права и свободы человека, патриотизм.
https://ria.ru/20221109/gospolitika-1830355233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
17:27 11.11.2022 (обновлено: 18:52 11.11.2022)
В ГД внесли законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей
Комитет ГД по семье внес законопроект о сохранении и укреплении традиционных ценностей