02:20 11.11.2022 (обновлено: 02:23 11.11.2022)
NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс
Ведущее консервативное издание США NY Post высмеяло Трампа за неудачные выборы в конгресс
© AP Photo / Michael ConroyЭкс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Огайо
© AP Photo / Michael Conroy
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Огайо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Ведущая американская консервативная газета New York Post, симпатизирующая Республиканской партии и экс-президенту США Дональду Трампу, в среду высмеяла политика за неубедительные, по мнению многих, результаты выборов в конгресс.
После промежуточных выборов, которые не увенчались предрекаемым республиканцам триумфом, в Штатах заговорили о бывшем хозяине Белого дома как об обузе для республиканцев и задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году.
В ответ на это газета опубликовала на своей обложке сатирическое изображение Трампа в виде Шалтая-Болтая, сидящего на стене. Сравнивая его с известным детским персонажем, издание задается вопросом: сможет ли теперь вся республиканская рать вновь собрать свою партию?
"Дон (не сумевший воздвигнуть стену) пережил великое падение – смогут ли теперь республиканцы вновь собрать партию воедино?" - вопрошает газета под изображением разгневанного Трампа с разведенными руками и несоразмерно большой головой.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.