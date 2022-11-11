https://ria.ru/20221111/tramp-1830649220.html

NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс

NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс - РИА Новости, 11.11.2022

NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс

Ведущая американская консервативная газета New York Post, симпатизирующая Республиканской партии и экс-президенту США Дональду Трампу, в среду высмеяла политика РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T02:20

2022-11-11T02:20

2022-11-11T02:23

в мире

дональд трамп

кевин маккарти

джо байден

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829888766_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_b442869e1a96155e7cd431651a6147f8.jpg

ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Ведущая американская консервативная газета New York Post, симпатизирующая Республиканской партии и экс-президенту США Дональду Трампу, в среду высмеяла политика за неубедительные, по мнению многих, результаты выборов в конгресс.После промежуточных выборов, которые не увенчались предрекаемым республиканцам триумфом, в Штатах заговорили о бывшем хозяине Белого дома как об обузе для республиканцев и задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году.В ответ на это газета опубликовала на своей обложке сатирическое изображение Трампа в виде Шалтая-Болтая, сидящего на стене. Сравнивая его с известным детским персонажем, издание задается вопросом: сможет ли теперь вся республиканская рать вновь собрать свою партию?"Дон (не сумевший воздвигнуть стену) пережил великое падение – смогут ли теперь республиканцы вновь собрать партию воедино?" - вопрошает газета под изображением разгневанного Трампа с разведенными руками и несоразмерно большой головой.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.

https://ria.ru/20221110/tramp-1830434359.html

https://ria.ru/20221110/tramp-1830397032.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, кевин маккарти, джо байден, сша, политика