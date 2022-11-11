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NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс - РИА Новости, 11.11.2022
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NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс
NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс - РИА Новости, 11.11.2022
NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс
Ведущая американская консервативная газета New York Post, симпатизирующая Республиканской партии и экс-президенту США Дональду Трампу, в среду высмеяла политика РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T02:20
2022-11-11T02:23
в мире
дональд трамп
кевин маккарти
джо байден
сша
политика
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ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Ведущая американская консервативная газета New York Post, симпатизирующая Республиканской партии и экс-президенту США Дональду Трампу, в среду высмеяла политика за неубедительные, по мнению многих, результаты выборов в конгресс.После промежуточных выборов, которые не увенчались предрекаемым республиканцам триумфом, в Штатах заговорили о бывшем хозяине Белого дома как об обузе для республиканцев и задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году.В ответ на это газета опубликовала на своей обложке сатирическое изображение Трампа в виде Шалтая-Болтая, сидящего на стене. Сравнивая его с известным детским персонажем, издание задается вопросом: сможет ли теперь вся республиканская рать вновь собрать свою партию?"Дон (не сумевший воздвигнуть стену) пережил великое падение – смогут ли теперь республиканцы вновь собрать партию воедино?" - вопрошает газета под изображением разгневанного Трампа с разведенными руками и несоразмерно большой головой.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
https://ria.ru/20221110/tramp-1830434359.html
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в мире, дональд трамп, кевин маккарти, джо байден, сша, политика
В мире, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Джо Байден, США, Политика
02:20 11.11.2022 (обновлено: 02:23 11.11.2022)
 
NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс

Ведущее консервативное издание США NY Post высмеяло Трампа за неудачные выборы в конгресс

© AP Photo / Michael ConroyЭкс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Огайо
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Огайо - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Michael Conroy
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Огайо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Ведущая американская консервативная газета New York Post, симпатизирующая Республиканской партии и экс-президенту США Дональду Трампу, в среду высмеяла политика за неубедительные, по мнению многих, результаты выборов в конгресс.
После промежуточных выборов, которые не увенчались предрекаемым республиканцам триумфом, в Штатах заговорили о бывшем хозяине Белого дома как об обузе для республиканцев и задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году.
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Трамп опроверг слухи, что вышел из себя из-за результата выборов в конгресс
В ответ на это газета опубликовала на своей обложке сатирическое изображение Трампа в виде Шалтая-Болтая, сидящего на стене. Сравнивая его с известным детским персонажем, издание задается вопросом: сможет ли теперь вся республиканская рать вновь собрать свою партию?
"Дон (не сумевший воздвигнуть стену) пережил великое падение – смогут ли теперь республиканцы вновь собрать партию воедино?" - вопрошает газета под изображением разгневанного Трампа с разведенными руками и несоразмерно большой головой.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
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