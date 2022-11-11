14:26 11.11.2022 (обновлено: 00:05 12.11.2022)
Медведев: понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло
Зампред Совбеза Медведев предостерег от кликушества после передислокации войск из Херсона
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, подчеркнув, что сейчас не время для кликушества и паники.
"Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет", — написал он в Telegram.
Медведев призвал не давать поводов для радости "ближним и дальним" врагам страны. Как подчеркнул зампред Совбеза, российское общество должно чаще напоминать противникам Москвы "о величии и безграничности Русского мира".
Он также рассказал, что проверил выпуск военной техники на Курганском машиностроительном заводе. На предприятии Медведев заслушал доклады исполнителей гособоронзаказа и федеральных ведомств по вопросам обеспечения вооруженных сил современным оружием.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что передислокация российских войск на левый берег Днепра не меняет статуса Херсонской области, она остается субъектом России в соответствии с законодательством страны.
В пятницу все российские военные покинули правобережную часть региона. В Минобороны подчеркнули, что союзные силы не понесли потерь в личном составе и технике. Операция завершилась в 5:00 мск.
Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра.
Как сообщил военачальник министру обороны, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.