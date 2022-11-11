https://ria.ru/20221111/suverenitet-1830801812.html

Медведев: понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло

Медведев: понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло - РИА Новости, 12.11.2022

Медведев: понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло

Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, подчеркнув, что сейчас не время для кликушества и... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-11T14:26

2022-11-11T14:26

2022-11-12T00:05

россия

здоровье - общество

дмитрий медведев

курган

курганский машиностроительный завод

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, подчеркнув, что сейчас не время для кликушества и паники.Медведев призвал не давать поводов для радости "ближним и дальним" врагам страны. Как подчеркнул зампред Совбеза, российское общество должно чаще напоминать противникам Москвы "о величии и безграничности Русского мира".Он также рассказал, что проверил выпуск военной техники на Курганском машиностроительном заводе. На предприятии Медведев заслушал доклады исполнителей гособоронзаказа и федеральных ведомств по вопросам обеспечения вооруженных сил современным оружием. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что передислокация российских войск на левый берег Днепра не меняет статуса Херсонской области, она остается субъектом России в соответствии с законодательством страны.В пятницу все российские военные покинули правобережную часть региона. В Минобороны подчеркнули, что союзные силы не понесли потерь в личном составе и технике. Операция завершилась в 5:00 мск.Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра.Как сообщил военачальник министру обороны, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.

https://ria.ru/20221111/kherson-1830742116.html

https://ria.ru/20221111/kherson-1830756432.html

https://ria.ru/20221027/syromolotov-1827049467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, курган, курганский машиностроительный завод