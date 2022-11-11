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Полиция Сургута выясняет, избивал ли водитель автобуса мальчика за снежок - РИА Новости, 11.11.2022
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Полиция Сургута выясняет, избивал ли водитель автобуса мальчика за снежок
Полиция Сургута выясняет, избивал ли водитель автобуса мальчика за снежок - РИА Новости, 11.11.2022
Полиция Сургута выясняет, избивал ли водитель автобуса мальчика за снежок
Полиция проводит проверку инцидента в Сургуте с разозлившимся на кидавших снежки детей водителем автобуса, сообщили РИА Новости в управлении МВД по... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:20
2022-11-11T11:20
происшествия
сургут
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента в Сургуте с разозлившимся на кидавших снежки детей водителем автобуса, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.По информации местных СМИ, водитель набросился на мальчика за кинутый в автобус снежок, ударил его по лицу, а потом "закинул" подростка с окровавленным лицом в салон, где пассажиры оказали ребенку первую помощь."Предварительно известно, что группа подростков бросала снежки, водителю автобуса это не понравилось, он решил разобраться с детьми. В результате мальчик 2009 года рождения получил травму лица. Полиция проводит проверку", – сказала собеседница агентства.Это произошло в четверг на Пролетарском проспекте возле дома №18, рядом с проезжей частью."Будет ли возбуждено дело, зависит от степени тяжести травмы ребенка. Неизвестно, бросали ли дети снежки в автобус. Мальчик говорит, что кинул всего один", – добавили в полиции.
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происшествия, сургут, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сургут, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:20 11.11.2022
 
Полиция Сургута выясняет, избивал ли водитель автобуса мальчика за снежок

МВД: полиция Сургута выясняет, избивал ли водитель автобуса мальчика за брошенный снежок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента в Сургуте с разозлившимся на кидавших снежки детей водителем автобуса, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По информации местных СМИ, водитель набросился на мальчика за кинутый в автобус снежок, ударил его по лицу, а потом "закинул" подростка с окровавленным лицом в салон, где пассажиры оказали ребенку первую помощь.
"Предварительно известно, что группа подростков бросала снежки, водителю автобуса это не понравилось, он решил разобраться с детьми. В результате мальчик 2009 года рождения получил травму лица. Полиция проводит проверку", – сказала собеседница агентства.
Это произошло в четверг на Пролетарском проспекте возле дома №18, рядом с проезжей частью.
"Будет ли возбуждено дело, зависит от степени тяжести травмы ребенка. Неизвестно, бросали ли дети снежки в автобус. Мальчик говорит, что кинул всего один", – добавили в полиции.
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