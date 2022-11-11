https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830867814.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.11.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.11.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:58

2022-11-11T16:58

2022-11-11T19:20

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вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 ноября 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих. Кроме того, успешно завершена переброска наших частей на левый берег Днепра в Херсонской области. Вопреки сообщениям противника, потерь личного состава и техники при переправе не допущено. Параллельно ликвидированы девять пунктов управления, 176 районов скопления живой силы и техники, 52 артиллерийских расчета, склад боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, семь беспилотников, 32 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и пять противорадиолокационных ракет HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 885 реактивных систем залпового огня, 6511 танков и других бронемашин, 3569 орудий полевой артиллерии и 7166 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

николаевская область

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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