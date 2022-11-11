https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830769507.html

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 174 украинских военных вертолета, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:30

2022-11-11T13:30

2022-11-11T13:30

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 174 украинских военных вертолета, сообщили в пятницу в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830767166.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, безопасность