https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830769507.html
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 174 украинских военных вертолета, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:30
2022-11-11T13:30
2022-11-11T13:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 174 украинских военных вертолета, сообщили в пятницу в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830767166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 2486 украинских беспилотника