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Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830769507.html
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 174 украинских военных вертолета, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:30
2022-11-11T13:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 174 украинских военных вертолета, сообщили в пятницу в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830767166.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
13:30 11.11.2022
 
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 174 вертолета ВСУ

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 2486 украинских беспилотника

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 174 украинских военных вертолета, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
Российская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
13:23Специальная военная операция на Украине
ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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