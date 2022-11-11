https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830761947.html
ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении
ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.11.2022
ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении
Мотопехотные роты Украины пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, все попытки пресечены, уничтожено более 65 украинских военнослужащих, заявили в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:12
2022-11-11T13:12
2022-11-11T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мотопехотные роты Украины пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, все попытки пресечены, уничтожено более 65 украинских военнослужащих, заявили в пятницу в Минобороны России."На Южнодонецком направлении пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины", - говорится в сводке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:12 11.11.2022 (обновлено: 13:20 11.11.2022)
ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении
Минобороны России: все попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении пресечены