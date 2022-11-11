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ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830761947.html
ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении
ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.11.2022
ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении
Мотопехотные роты Украины пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, все попытки пресечены, уничтожено более 65 украинских военнослужащих, заявили в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:12
2022-11-11T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мотопехотные роты Украины пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, все попытки пресечены, уничтожено более 65 украинских военнослужащих, заявили в пятницу в Минобороны России."На Южнодонецком направлении пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины", - говорится в сводке.
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:12 11.11.2022 (обновлено: 13:20 11.11.2022)
 
ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении

Минобороны России: все попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении пресечены

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мотопехотные роты Украины пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, все попытки пресечены, уничтожено более 65 украинских военнослужащих, заявили в пятницу в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины", - говорится в сводке.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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