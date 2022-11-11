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ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении

ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.11.2022

ВС России пресекли попытки Киева контратаковать на Южнодонецком направлении

Мотопехотные роты Украины пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, все попытки пресечены, уничтожено более 65 украинских военнослужащих, заявили в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:12

2022-11-11T13:12

2022-11-11T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Мотопехотные роты Украины пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, все попытки пресечены, уничтожено более 65 украинских военнослужащих, заявили в пятницу в Минобороны России."На Южнодонецком направлении пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины", - говорится в сводке.

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф