https://ria.ru/20221111/sosudy-1830664539.html

В России научились делать искусственные сосуды из отечественных материалов

В России научились делать искусственные сосуды из отечественных материалов - РИА Новости, 11.11.2022

В России научились делать искусственные сосуды из отечественных материалов

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) создали установку, которая позволяет делать из отечественных полимерных материалов искусственные... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:19

2022-11-11T08:19

2022-11-11T12:10

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) создали установку, которая позволяет делать из отечественных полимерных материалов искусственные кровеносные сосуды и другие имплантаты, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.Речь идет о системе так называемого многоканального электроспиннинга (метода получения полимерных волокон), предназначенной для производства искусственных сосудов из полимеров разного типа. "Разработанная нами технология простая, легко масштабируемая, позволяет изготавливать искусственные сосуды диаметром от одного до сорока миллиметров. Это дает возможность создавать с ее помощью не только крупные магистральные артерии, но и маленькие вены. При этом изделия не уступают по своим качественным характеристикам сосудам американского и французского производства, которые сегодня считаются золотым стандартом", — сказал руководитель проекта, научный сотрудник Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Евгений Больбасов.Он добавил, что с помощью новой установки можно создавать не только сосуды, но и другие имплантаты, имеющие форму трубки: искусственные желчные протоки, мочеточники, гортань, трахею.По словам разработчиков, особенность установки заключается в том, что в режиме реального времени можно управлять внутренней структурой и свойствами имплантатов, вплоть до изготовления их под индивидуальные требования."Сегодня мы готовы к тиражированию разработанной нами системы и поставкам этого, безусловно, необходимого оборудования не только в медицинские центры, но и в любые другие научно-производственные организации России, использующие метод электроспиннинга в решении своих технологических задач", — заключил Больбасов.Как подчеркивают авторы работы, произведенные на их установке имплантаты будут имитировать внутреннюю организацию кровеносного сосуда и его поведение в организме точнее зарубежных аналогов, а стоить будут дешевле.

https://ria.ru/20221108/kongress-1829937749.html

https://ria.ru/20221109/bfu-1829929726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, томск, томская область, наука