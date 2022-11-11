https://ria.ru/20221111/soglasheniya-1830823438.html
Экспортный потенциал соглашений на выставке CIIE превысил 1,6 млрд рублей
Экспортный потенциал соглашений на выставке CIIE превысил 1,6 млрд рублей - РИА Новости, 11.11.2022
Экспортный потенциал соглашений на выставке CIIE превысил 1,6 млрд рублей
Экспортный потенциал соглашений, подписанных российскими экспортерами с китайскими партнерами на завершившейся в Шанхае V Международной Китайской выставке... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:07
2022-11-11T15:07
2022-11-11T15:18
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Экспортный потенциал соглашений, подписанных российскими экспортерами с китайскими партнерами на завершившейся в Шанхае V Международной Китайской выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022, превысил 1,6 миллиарда рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).На выставке под единым национальным брендом Made in Russia приняли участие 29 российских компаний.Они разместились в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и АПК", "Потребительские товары - Сувенирные и ювелирные изделия", "Потребительские товары – Косметика и бытовая химия", "Медицина" и "Услуги", на общую площадь более 900 квадратных метров."За пять дней выставки участники экспозиции Made in Russia провели более 250 встреч с целевыми партнерами из разных регионов Китая и подписали 20 соглашений о поставках и сотрудничестве на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей (26 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.Кроме того, для экспортеров была подготовлена насыщенная деловая программа: презентации, тематические сессии и дегустационные мероприятия.Под брендом Made in Russia был представлен широкий ассортимент российской продукции, включая кондитерские изделия, напитки, замороженные продукты, продукцию АПК, диетическое и специальное питание, а также средства уходовой косметики, бытовую химию, современное высокотехнологичное медицинское оборудование, средства эстетической медицины, витамины и БАДы, сувенирные изделия и украшения ручной работы, выполненные из бивня мамонта.
https://ria.ru/20221109/eksportery-1830289513.html
https://ria.ru/20221111/prodvizhenie-1830793259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шанхай, россия, китай, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия-Китай: Главное, Шанхай, Россия, Китай, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Экспортный потенциал соглашений, подписанных российскими экспортерами с китайскими партнерами на завершившейся в Шанхае
V Международной Китайской выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022, превысил 1,6 миллиарда рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
На выставке под единым национальным брендом Made in Russia приняли участие 29 российских компаний.
Они разместились в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и АПК", "Потребительские товары - Сувенирные и ювелирные изделия", "Потребительские товары – Косметика и бытовая химия", "Медицина" и "Услуги", на общую площадь более 900 квадратных метров.
"За пять дней выставки участники экспозиции Made in Russia провели более 250 встреч с целевыми партнерами из разных регионов Китая
и подписали 20 соглашений о поставках и сотрудничестве на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей (26 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.
Кроме того, для экспортеров была подготовлена насыщенная деловая программа: презентации, тематические сессии и дегустационные мероприятия.
Под брендом Made in Russia был представлен широкий ассортимент российской продукции, включая кондитерские изделия, напитки, замороженные продукты, продукцию АПК, диетическое и специальное питание, а также средства уходовой косметики, бытовую химию, современное высокотехнологичное медицинское оборудование, средства эстетической медицины, витамины и БАДы, сувенирные изделия и украшения ручной работы, выполненные из бивня мамонта.