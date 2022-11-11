Рейтинг@Mail.ru
Смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/smertnost-1830943938.html
Смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов
Смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов - РИА Новости, 11.11.2022
Смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов
Смертность в России в сентябре снизилась на 25,2% в годовом выражении, рождаемость - на 7,5%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:17
2022-11-11T19:17
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/45/1560334555_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9cd4a418608893a1cc47715200d4bf0d.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Смертность в России в сентябре снизилась на 25,2% в годовом выражении, рождаемость - на 7,5%, свидетельствуют данные Росстата.По данным ведомства, в сентябре умерли 150,9 тысячи человек против почти 202 тысяч в сентябре прошлого года. Родились в августе 112,5 тысячи младенцев против 121,6 тысячи в сентябре 2021 года.Число умерших за январь-сентябрь также снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 16,1% (более 1,44 миллиона человек против 1,72 миллиона человек). Рождаемость за девять месяцев текущего года снизилась в годовом выражении на 6,2% (984,8 тысячи новорожденных против 1,05 миллиона за аналогичный период 2021 года).Таким образом, естественная убыль населения России за январь-сентябрь текущего года составила 463,4 тысячи человек против 675,6 тысячи человек за январь-сентябрь 2021 года (снижение более чем на 30% в годовом выражении).
https://ria.ru/20220722/rozhdaemost-1804207836.html
https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830358982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/45/1560334555_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bd8c91b710373839bda8f8595c4333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:17 11.11.2022
 
Смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов

Росстат: смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНикольская улица в Москве
Никольская улица в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Никольская улица в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Смертность в России в сентябре снизилась на 25,2% в годовом выражении, рождаемость - на 7,5%, свидетельствуют данные Росстата.
По данным ведомства, в сентябре умерли 150,9 тысячи человек против почти 202 тысяч в сентябре прошлого года. Родились в августе 112,5 тысячи младенцев против 121,6 тысячи в сентябре 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 11:21
Путин поручил правительству разработать допмеры для повышения рождаемости
Число умерших за январь-сентябрь также снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 16,1% (более 1,44 миллиона человек против 1,72 миллиона человек). Рождаемость за девять месяцев текущего года снизилась в годовом выражении на 6,2% (984,8 тысячи новорожденных против 1,05 миллиона за аналогичный период 2021 года).
Таким образом, естественная убыль населения России за январь-сентябрь текущего года составила 463,4 тысячи человек против 675,6 тысячи человек за январь-сентябрь 2021 года (снижение более чем на 30% в годовом выражении).
В центре вакцинации от коронавируса в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:45Распространение коронавируса
Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала