https://ria.ru/20221111/smertnost-1830943938.html

Смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов

Смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов - РИА Новости, 11.11.2022

Смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов

Смертность в России в сентябре снизилась на 25,2% в годовом выражении, рождаемость - на 7,5%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:17

2022-11-11T19:17

2022-11-11T19:17

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Смертность в России в сентябре снизилась на 25,2% в годовом выражении, рождаемость - на 7,5%, свидетельствуют данные Росстата.По данным ведомства, в сентябре умерли 150,9 тысячи человек против почти 202 тысяч в сентябре прошлого года. Родились в августе 112,5 тысячи младенцев против 121,6 тысячи в сентябре 2021 года.Число умерших за январь-сентябрь также снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 16,1% (более 1,44 миллиона человек против 1,72 миллиона человек). Рождаемость за девять месяцев текущего года снизилась в годовом выражении на 6,2% (984,8 тысячи новорожденных против 1,05 миллиона за аналогичный период 2021 года).Таким образом, естественная убыль населения России за январь-сентябрь текущего года составила 463,4 тысячи человек против 675,6 тысячи человек за январь-сентябрь 2021 года (снижение более чем на 30% в годовом выражении).

https://ria.ru/20220722/rozhdaemost-1804207836.html

https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830358982.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)