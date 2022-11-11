https://ria.ru/20221111/sk-1830808758.html

СК пока не подтвердил информацию о пострадавших студентах в Москве

СК пока не подтвердил информацию о пострадавших студентах в Москве - РИА Новости, 11.11.2022

СК пока не подтвердил информацию о пострадавших студентах в Москве

Следственный комитет РФ и Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова не подтвердили информацию о пострадавших студентах, сообщили РИА Новости в ведомстве и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:41

2022-11-11T14:41

2022-11-11T16:23

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ и Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова не подтвердили информацию о пострадавших студентах, сообщили РИА Новости в ведомстве и в образовательном учреждении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20 учеников колледжа на северо-востоке Москвы якобы отравились газом."Сведения о пострадавших студентах колледжа на северо-востоке Москвы в данный момент не подтверждаются. Для выяснения всех обстоятельств возможного инцидента на место выехали следователи Бутырского МРСО Москвы", - сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В свою очередь, директор колледжа Наталья Еремина сообщила, что по результатам осмотра студентов симптомов отравления бытовым газом не выявили."Сегодня, 11 ноября, от некоторых учащихся поступили жалобы на ухудшение самочувствия, администрация школы сразу же вызвала скорую помощь. Две бригады скорой медицинской помощи прибыли на место в течение 5 минут и осмотрели студентов. По результатам осмотра симптомов отравления бытовым газом в настоящий момент не выявлено, госпитализация никому не потребовалась", - сказала Еремина.Собеседница агентства добавила, что проведенная спасателями проверка отравляющих веществ в воздухе не обнаружила. В настоящий момент все студенты вернулись к занятиям.

https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html

https://ria.ru/20221111/pokhischenie-1830781819.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)