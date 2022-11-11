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СК пока не подтвердил информацию о пострадавших студентах в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
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СК пока не подтвердил информацию о пострадавших студентах в Москве
СК пока не подтвердил информацию о пострадавших студентах в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
СК пока не подтвердил информацию о пострадавших студентах в Москве
Следственный комитет РФ и Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова не подтвердили информацию о пострадавших студентах, сообщили РИА Новости в ведомстве и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:41
2022-11-11T16:23
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ и Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова не подтвердили информацию о пострадавших студентах, сообщили РИА Новости в ведомстве и в образовательном учреждении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20 учеников колледжа на северо-востоке Москвы якобы отравились газом."Сведения о пострадавших студентах колледжа на северо-востоке Москвы в данный момент не подтверждаются. Для выяснения всех обстоятельств возможного инцидента на место выехали следователи Бутырского МРСО Москвы", - сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В свою очередь, директор колледжа Наталья Еремина сообщила, что по результатам осмотра студентов симптомов отравления бытовым газом не выявили."Сегодня, 11 ноября, от некоторых учащихся поступили жалобы на ухудшение самочувствия, администрация школы сразу же вызвала скорую помощь. Две бригады скорой медицинской помощи прибыли на место в течение 5 минут и осмотрели студентов. По результатам осмотра симптомов отравления бытовым газом в настоящий момент не выявлено, госпитализация никому не потребовалась", - сказала Еремина.Собеседница агентства добавила, что проведенная спасателями проверка отравляющих веществ в воздухе не обнаружила. В настоящий момент все студенты вернулись к занятиям.
https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:41 11.11.2022 (обновлено: 16:23 11.11.2022)
 
СК пока не подтвердил информацию о пострадавших студентах в Москве

СК пока не подтвердил информацию об отравившихся газом студентах в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ и Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова не подтвердили информацию о пострадавших студентах, сообщили РИА Новости в ведомстве и в образовательном учреждении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20 учеников колледжа на северо-востоке Москвы якобы отравились газом.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 23:02
СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте
"Сведения о пострадавших студентах колледжа на северо-востоке Москвы в данный момент не подтверждаются. Для выяснения всех обстоятельств возможного инцидента на место выехали следователи Бутырского МРСО Москвы", - сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В свою очередь, директор колледжа Наталья Еремина сообщила, что по результатам осмотра студентов симптомов отравления бытовым газом не выявили.
"Сегодня, 11 ноября, от некоторых учащихся поступили жалобы на ухудшение самочувствия, администрация школы сразу же вызвала скорую помощь. Две бригады скорой медицинской помощи прибыли на место в течение 5 минут и осмотрели студентов. По результатам осмотра симптомов отравления бытовым газом в настоящий момент не выявлено, госпитализация никому не потребовалась", - сказала Еремина.
Собеседница агентства добавила, что проведенная спасателями проверка отравляющих веществ в воздухе не обнаружила. В настоящий момент все студенты вернулись к занятиям.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 13:52
СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области
 
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