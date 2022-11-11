https://ria.ru/20221111/shpionazh-1830950494.html

СМИ: британец, подозреваемый в шпионаже в пользу России, признал вину

СМИ: британец, подозреваемый в шпионаже в пользу России, признал вину - РИА Новости, 11.11.2022

СМИ: британец, подозреваемый в шпионаже в пользу России, признал вину

Британец Дэвид Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, признал себя виновным, передает британское агентство PA. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:46

2022-11-11T19:46

2022-11-11T19:46

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британец Дэвид Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, признал себя виновным, передает британское агентство PA.Смит был задержан в августе прошлого года в Германии, где работал охранником британского посольства. В дальнейшем он был экстрадирован из Германии в Великобританию. Смиту, который проживал в Потсдаме, были предъявлены обвинения "в девяти правонарушениях в соответствии с законом о государственной тайне от 1911 года". В апреле он не признал свою вину.Согласно сообщению агентства, Смит признал в суде Олд-Бейли в Лондоне вину в передаче России секретов в период работы охранником в посольстве Великобритании в Берлине.Пресс-служба генпрокуратуры Германии сообщала ранее, что гражданин Великобритании Дэвид С. был задержан в ФРГ по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Британец был задержан 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.Как писали немецкие СМИ, Дэвид С. в основном работал с британскими документами, но минимум в одном случае передавал информацию о сотрудниках МИД ФРГ. По данным правоохранительных органов, подозреваемый получал за свои услуги денежное вознаграждение, предположительно наличными, на что указывали паузы в пользовании банковскими картами и счетами. Британец был задержан в рамках совместной операции британских и немецких правоохранителей.

https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html

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в мире, германия, великобритания, россия, мид германии