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В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 11.11.2022
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В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России
В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 11.11.2022
В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России
Прокуроры в Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ, говорится в релизе шведской прокуратуры. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:59
2022-11-11T14:00
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прокуроры в Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ, говорится в релизе шведской прокуратуры."Прокуроры Пер Линдквист и Матс Юнгквист из отдела национальной безопасности сегодня предъявили обвинения двум мужчинам в масштабном шпионаже в пользу России. Один из этих мужчин также обвиняется в неcанкционированном доступе к важным секретным сведениям", - говорится в сообщении.Как говорится в заявлении, речь идет о сведениях, которые потенциально могли подорвать работу шведских разведслужб и системы безопасности при попадании "в руки других стран".Отмечается, что подозреваемые находятся под стражей с осени 2021 года, их гражданство в релизе не указано.
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в мире, россия, швеция
В мире, Россия, Швеция
13:59 11.11.2022 (обновлено: 14:00 11.11.2022)
 
В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции предъявила обвинение двум мужчинам в масштабном шпионаже на Россию

© TT News Agency/Johan Nilsson Полиция в Швеции
Полиция в Швеции
© TT News Agency/Johan Nilsson
Полиция в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прокуроры в Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ, говорится в релизе шведской прокуратуры.
"Прокуроры Пер Линдквист и Матс Юнгквист из отдела национальной безопасности сегодня предъявили обвинения двум мужчинам в масштабном шпионаже в пользу России. Один из этих мужчин также обвиняется в неcанкционированном доступе к важным секретным сведениям", - говорится в сообщении.
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Как говорится в заявлении, речь идет о сведениях, которые потенциально могли подорвать работу шведских разведслужб и системы безопасности при попадании "в руки других стран".
Отмечается, что подозреваемые находятся под стражей с осени 2021 года, их гражданство в релизе не указано.
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