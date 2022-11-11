https://ria.ru/20221111/shpionazh-1830784782.html

В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России

В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 11.11.2022

В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуроры в Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ, говорится в релизе шведской прокуратуры. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:59

2022-11-11T13:59

2022-11-11T14:00

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прокуроры в Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ, говорится в релизе шведской прокуратуры."Прокуроры Пер Линдквист и Матс Юнгквист из отдела национальной безопасности сегодня предъявили обвинения двум мужчинам в масштабном шпионаже в пользу России. Один из этих мужчин также обвиняется в неcанкционированном доступе к важным секретным сведениям", - говорится в сообщении.Как говорится в заявлении, речь идет о сведениях, которые потенциально могли подорвать работу шведских разведслужб и системы безопасности при попадании "в руки других стран".Отмечается, что подозреваемые находятся под стражей с осени 2021 года, их гражданство в релизе не указано.

https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html

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россия

швеция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, швеция