https://ria.ru/20221111/shpionazh-1830784782.html
В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России
В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 11.11.2022
В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России
Прокуроры в Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ, говорится в релизе шведской прокуратуры. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:59
2022-11-11T13:59
2022-11-11T14:00
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швеция
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прокуроры в Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ, говорится в релизе шведской прокуратуры."Прокуроры Пер Линдквист и Матс Юнгквист из отдела национальной безопасности сегодня предъявили обвинения двум мужчинам в масштабном шпионаже в пользу России. Один из этих мужчин также обвиняется в неcанкционированном доступе к важным секретным сведениям", - говорится в сообщении.Как говорится в заявлении, речь идет о сведениях, которые потенциально могли подорвать работу шведских разведслужб и системы безопасности при попадании "в руки других стран".Отмечается, что подозреваемые находятся под стражей с осени 2021 года, их гражданство в релизе не указано.
https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html
https://ria.ru/20221101/shpionazh-1828326734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, швеция
13:59 11.11.2022 (обновлено: 14:00 11.11.2022)
В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России
Прокуратура Швеции предъявила обвинение двум мужчинам в масштабном шпионаже на Россию
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Прокуроры в Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ, говорится в релизе
шведской прокуратуры.
"Прокуроры Пер Линдквист и Матс Юнгквист из отдела национальной безопасности сегодня предъявили обвинения двум мужчинам в масштабном шпионаже в пользу России. Один из этих мужчин также обвиняется в неcанкционированном доступе к важным секретным сведениям", - говорится в сообщении.
Как говорится в заявлении, речь идет о сведениях, которые потенциально могли подорвать работу шведских разведслужб и системы безопасности при попадании "в руки других стран".
Отмечается, что подозреваемые находятся под стражей с осени 2021 года, их гражданство в релизе не указано.