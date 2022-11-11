https://ria.ru/20221111/shoubiz-1830756982.html
Обнаженные танцы Киркорова и работа Меладзе в России: новости шоубиза
Обнаженные танцы Киркорова и работа Меладзе в России: новости шоубиза - РИА Новости, 11.11.2022
Обнаженные танцы Киркорова и работа Меладзе в России: новости шоубиза
Филипп Киркоров остался без штанов на сцене во время концерта в Казахстане, Валерий Меладзе продолжает выступать в России после осуждения СВО. Умер основатель группы "Ласковый май", а Ангелина Вовк осудила Аллу Пугачеву.
2022-11-11T14:00
2022-11-11T14:00
2022-11-11T15:05
роман о шоубизе
филипп киркоров
валерий меладзе
ласковый май
алла пугачева
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Обнаженные танцы Киркорова и работа Меладзе в России: новости шоубиза
Филипп Киркоров остался без штанов на сцене во время концерта в Казахстане, Валерий Меладзе продолжает выступать в России после осуждения СВО. Умер основатель группы "Ласковый май", а Ангелина Вовк осудила Аллу Пугачеву.
audio/mpeg
Обнаженные танцы Киркорова и работа Меладзе в России: новости шоубиза
Филипп Киркоров остался без штанов на сцене во время концерта в Казахстане, Валерий Меладзе продолжает выступать в России после осуждения СВО. Умер основатель группы "Ласковый май", а Ангелина Вовк осудила Аллу Пугачеву.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Как король эстрады Филипп Киркоров стал голым королем.2. Кто оплатил выступление Валерия Меладзе в Москве. 3. Что происходит в группе "Ласковый май" после смерти ее основателя Сергея Кузнецова. 4. За что Ангелина Вовк сочла Аллу Пугачеву антинародной.5. Почему Анна Седокова решила перевыпустить песню "ВИА Гра" – "Не оставляй меня, любимый".________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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филипп киркоров, валерий меладзе, ласковый май, алла пугачева, аудио
Роман о шоубизе, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Ласковый май, Алла Пугачева
14:00 11.11.2022 (обновлено: 15:05 11.11.2022)
Обнаженные танцы Киркорова и работа Меладзе в России: новости шоубиза
Филипп Киркоров остался без штанов на сцене во время концерта в Казахстане, Валерий Меладзе продолжает выступать в России после осуждения СВО. Умер основатель группы "Ласковый май", а Ангелина Вовк осудила Аллу Пугачеву.