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Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске - РИА Новости, 11.11.2022
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Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске
Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске - РИА Новости, 11.11.2022
Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске
Самая крупная школа за Уралом, вместимостью более чем 1,5 тысячи учеников, открылась в микрорайоне Бугач в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:48
2022-11-11T13:49
общество
александр усс
урал
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Самая крупная школа за Уралом, вместимостью более чем 1,5 тысячи учеников, открылась в микрорайоне Бугач в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.В пятницу в школе прошли первые уроки и торжественная линейка. С долгожданным открытием коллектив, учеников и родителей поздравил губернатор Александр Усс. Глава региона оценил современное оснащение школы и созданную инфраструктуру."В микрорайоне Бугач Красноярска открылась школа на 1550 мест – самая крупная за Уралом. Ее построили за два года по нацпроекту "Образование". В школе есть залы хореографии, фитнес-аэробики, спортивные и тренажерный, лечебной физкультуры, стрелковый тир. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудовали футбольное и баскетбольное поля, хоккейную коробку, волейбольную площадку, полосу препятствий, площадку по изучению правил дорожного движения", - говорится в сообщении.Для учеников начальной школы организованы специальные кабинеты группы продленного дня, где выделены игровая, учебная зоны и спальни для первоклассников - отдельные для мальчиков и девочек. Более 250 кабинетов предназначены для самовыражения и самореализации школьников, в том числе открыты кино- и фотостудия и коворкинг-зоны. Для юных артистов оборудовали гримерные, бутафорные комнаты. Работает школьный информационный центр."Это настоящая школа-праздник, такой у нас еще не было. Уверен, она станет центром притяжения всего быстро растущего микрорайона Бугач. Здесь все сделано с душой – начиная от пешеходного перехода через трассу с оживленным движением, заканчивая нашим красноярским оборудованием, чем мы очень гордимся", - цитирует Усса пресс-служба.В школе также созданы все условия для маломобильных учеников: пандусы, лифты, есть специальные помещения для пребывания детей-инвалидов, в том числе комнаты гигиены для детей, передвигающихся в креслах-колясках. В учебных кабинетах предусмотрена специальная мебель. Школьный двор по периметру оборудован игровыми зонами и зонами отдыха. Им смогут пользоваться и жители микрорайона.Безопасность пути к школе через оживленную улицу обеспечивает надземный переход. К школе построили дорогу с тротуарами.Губернатор отметил, что также в микрорайоне построят новый детсад на 300 мест, он уже проектируется. Также рядом со школой появится центр по профилактике детского дорожного травматизма.В целом за этот год в Красноярском крае появится 10 новых школ – 6 из их уже открыты, еще 4 будут сданы до конца года.
https://ria.ru/20221109/tovarooborot-1830123111.html
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общество, александр усс, урал, красноярск, красноярский край
Общество, Александр Усс, Урал, Красноярск, Красноярский край
13:48 11.11.2022 (обновлено: 13:49 11.11.2022)
 
Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске

В Красноярске открылась самая крупная школа за Уралом более чем на 1,5 тысячи мест

© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Самая крупная школа за Уралом, вместимостью более чем 1,5 тысячи учеников, открылась в микрорайоне Бугач в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
В пятницу в школе прошли первые уроки и торжественная линейка. С долгожданным открытием коллектив, учеников и родителей поздравил губернатор Александр Усс. Глава региона оценил современное оснащение школы и созданную инфраструктуру.
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"В микрорайоне Бугач Красноярска открылась школа на 1550 мест – самая крупная за Уралом. Ее построили за два года по нацпроекту "Образование". В школе есть залы хореографии, фитнес-аэробики, спортивные и тренажерный, лечебной физкультуры, стрелковый тир. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудовали футбольное и баскетбольное поля, хоккейную коробку, волейбольную площадку, полосу препятствий, площадку по изучению правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Для учеников начальной школы организованы специальные кабинеты группы продленного дня, где выделены игровая, учебная зоны и спальни для первоклассников - отдельные для мальчиков и девочек. Более 250 кабинетов предназначены для самовыражения и самореализации школьников, в том числе открыты кино- и фотостудия и коворкинг-зоны. Для юных артистов оборудовали гримерные, бутафорные комнаты. Работает школьный информационный центр.
"Это настоящая школа-праздник, такой у нас еще не было. Уверен, она станет центром притяжения всего быстро растущего микрорайона Бугач. Здесь все сделано с душой – начиная от пешеходного перехода через трассу с оживленным движением, заканчивая нашим красноярским оборудованием, чем мы очень гордимся", - цитирует Усса пресс-служба.
В школе также созданы все условия для маломобильных учеников: пандусы, лифты, есть специальные помещения для пребывания детей-инвалидов, в том числе комнаты гигиены для детей, передвигающихся в креслах-колясках. В учебных кабинетах предусмотрена специальная мебель. Школьный двор по периметру оборудован игровыми зонами и зонами отдыха. Им смогут пользоваться и жители микрорайона.
Безопасность пути к школе через оживленную улицу обеспечивает надземный переход. К школе построили дорогу с тротуарами.
Губернатор отметил, что также в микрорайоне построят новый детсад на 300 мест, он уже проектируется. Также рядом со школой появится центр по профилактике детского дорожного травматизма.
В целом за этот год в Красноярском крае появится 10 новых школ – 6 из их уже открыты, еще 4 будут сданы до конца года.
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