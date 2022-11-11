https://ria.ru/20221111/shkola-1830779053.html
Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске
Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске - РИА Новости, 11.11.2022
Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске
Самая крупная школа за Уралом, вместимостью более чем 1,5 тысячи учеников, открылась в микрорайоне Бугач в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:48
2022-11-11T13:48
2022-11-11T13:49
общество
александр усс
урал
красноярск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Самая крупная школа за Уралом, вместимостью более чем 1,5 тысячи учеников, открылась в микрорайоне Бугач в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.В пятницу в школе прошли первые уроки и торжественная линейка. С долгожданным открытием коллектив, учеников и родителей поздравил губернатор Александр Усс. Глава региона оценил современное оснащение школы и созданную инфраструктуру."В микрорайоне Бугач Красноярска открылась школа на 1550 мест – самая крупная за Уралом. Ее построили за два года по нацпроекту "Образование". В школе есть залы хореографии, фитнес-аэробики, спортивные и тренажерный, лечебной физкультуры, стрелковый тир. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудовали футбольное и баскетбольное поля, хоккейную коробку, волейбольную площадку, полосу препятствий, площадку по изучению правил дорожного движения", - говорится в сообщении.Для учеников начальной школы организованы специальные кабинеты группы продленного дня, где выделены игровая, учебная зоны и спальни для первоклассников - отдельные для мальчиков и девочек. Более 250 кабинетов предназначены для самовыражения и самореализации школьников, в том числе открыты кино- и фотостудия и коворкинг-зоны. Для юных артистов оборудовали гримерные, бутафорные комнаты. Работает школьный информационный центр."Это настоящая школа-праздник, такой у нас еще не было. Уверен, она станет центром притяжения всего быстро растущего микрорайона Бугач. Здесь все сделано с душой – начиная от пешеходного перехода через трассу с оживленным движением, заканчивая нашим красноярским оборудованием, чем мы очень гордимся", - цитирует Усса пресс-служба.В школе также созданы все условия для маломобильных учеников: пандусы, лифты, есть специальные помещения для пребывания детей-инвалидов, в том числе комнаты гигиены для детей, передвигающихся в креслах-колясках. В учебных кабинетах предусмотрена специальная мебель. Школьный двор по периметру оборудован игровыми зонами и зонами отдыха. Им смогут пользоваться и жители микрорайона.Безопасность пути к школе через оживленную улицу обеспечивает надземный переход. К школе построили дорогу с тротуарами.Губернатор отметил, что также в микрорайоне построят новый детсад на 300 мест, он уже проектируется. Также рядом со школой появится центр по профилактике детского дорожного травматизма.В целом за этот год в Красноярском крае появится 10 новых школ – 6 из их уже открыты, еще 4 будут сданы до конца года.
https://ria.ru/20221109/tovarooborot-1830123111.html
https://ria.ru/20221025/podderzhka-1826718778.html
урал
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр усс, урал, красноярск, красноярский край
Общество, Александр Усс, Урал, Красноярск, Красноярский край
13:48 11.11.2022 (обновлено: 13:49 11.11.2022)
Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске
В Красноярске открылась самая крупная школа за Уралом более чем на 1,5 тысячи мест
КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости.
Самая крупная школа за Уралом, вместимостью более чем 1,5 тысячи учеников, открылась в микрорайоне Бугач в Красноярске, сообщает пресс-служба
губернатора Красноярского края.
В пятницу в школе прошли первые уроки и торжественная линейка. С долгожданным открытием коллектив, учеников и родителей поздравил губернатор Александр Усс
. Глава региона оценил современное оснащение школы и созданную инфраструктуру.
"В микрорайоне Бугач Красноярска открылась школа на 1550 мест – самая крупная за Уралом. Ее построили за два года по нацпроекту "Образование". В школе есть залы хореографии, фитнес-аэробики, спортивные и тренажерный, лечебной физкультуры, стрелковый тир. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудовали футбольное и баскетбольное поля, хоккейную коробку, волейбольную площадку, полосу препятствий, площадку по изучению правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Для учеников начальной школы организованы специальные кабинеты группы продленного дня, где выделены игровая, учебная зоны и спальни для первоклассников - отдельные для мальчиков и девочек. Более 250 кабинетов предназначены для самовыражения и самореализации школьников, в том числе открыты кино- и фотостудия и коворкинг-зоны. Для юных артистов оборудовали гримерные, бутафорные комнаты. Работает школьный информационный центр.
"Это настоящая школа-праздник, такой у нас еще не было. Уверен, она станет центром притяжения всего быстро растущего микрорайона Бугач. Здесь все сделано с душой – начиная от пешеходного перехода через трассу с оживленным движением, заканчивая нашим красноярским оборудованием, чем мы очень гордимся", - цитирует Усса пресс-служба.
В школе также созданы все условия для маломобильных учеников: пандусы, лифты, есть специальные помещения для пребывания детей-инвалидов, в том числе комнаты гигиены для детей, передвигающихся в креслах-колясках. В учебных кабинетах предусмотрена специальная мебель. Школьный двор по периметру оборудован игровыми зонами и зонами отдыха. Им смогут пользоваться и жители микрорайона.
Безопасность пути к школе через оживленную улицу обеспечивает надземный переход. К школе построили дорогу с тротуарами.
Губернатор отметил, что также в микрорайоне построят новый детсад на 300 мест, он уже проектируется. Также рядом со школой появится центр по профилактике детского дорожного травматизма.
В целом за этот год в Красноярском крае появится 10 новых школ – 6 из их уже открыты, еще 4 будут сданы до конца года.