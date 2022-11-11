https://ria.ru/20221111/shkola-1830779053.html

Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске

Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске - РИА Новости, 11.11.2022

Самая крупная школа за Уралом открылась в Красноярске

Самая крупная школа за Уралом, вместимостью более чем 1,5 тысячи учеников, открылась в микрорайоне Бугач в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:48

2022-11-11T13:48

2022-11-11T13:49

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александр усс

урал

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Самая крупная школа за Уралом, вместимостью более чем 1,5 тысячи учеников, открылась в микрорайоне Бугач в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.В пятницу в школе прошли первые уроки и торжественная линейка. С долгожданным открытием коллектив, учеников и родителей поздравил губернатор Александр Усс. Глава региона оценил современное оснащение школы и созданную инфраструктуру."В микрорайоне Бугач Красноярска открылась школа на 1550 мест – самая крупная за Уралом. Ее построили за два года по нацпроекту "Образование". В школе есть залы хореографии, фитнес-аэробики, спортивные и тренажерный, лечебной физкультуры, стрелковый тир. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудовали футбольное и баскетбольное поля, хоккейную коробку, волейбольную площадку, полосу препятствий, площадку по изучению правил дорожного движения", - говорится в сообщении.Для учеников начальной школы организованы специальные кабинеты группы продленного дня, где выделены игровая, учебная зоны и спальни для первоклассников - отдельные для мальчиков и девочек. Более 250 кабинетов предназначены для самовыражения и самореализации школьников, в том числе открыты кино- и фотостудия и коворкинг-зоны. Для юных артистов оборудовали гримерные, бутафорные комнаты. Работает школьный информационный центр."Это настоящая школа-праздник, такой у нас еще не было. Уверен, она станет центром притяжения всего быстро растущего микрорайона Бугач. Здесь все сделано с душой – начиная от пешеходного перехода через трассу с оживленным движением, заканчивая нашим красноярским оборудованием, чем мы очень гордимся", - цитирует Усса пресс-служба.В школе также созданы все условия для маломобильных учеников: пандусы, лифты, есть специальные помещения для пребывания детей-инвалидов, в том числе комнаты гигиены для детей, передвигающихся в креслах-колясках. В учебных кабинетах предусмотрена специальная мебель. Школьный двор по периметру оборудован игровыми зонами и зонами отдыха. Им смогут пользоваться и жители микрорайона.Безопасность пути к школе через оживленную улицу обеспечивает надземный переход. К школе построили дорогу с тротуарами.Губернатор отметил, что также в микрорайоне построят новый детсад на 300 мест, он уже проектируется. Также рядом со школой появится центр по профилактике детского дорожного травматизма.В целом за этот год в Красноярском крае появится 10 новых школ – 6 из их уже открыты, еще 4 будут сданы до конца года.

https://ria.ru/20221109/tovarooborot-1830123111.html

https://ria.ru/20221025/podderzhka-1826718778.html

урал

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр усс, урал, красноярск, красноярский край