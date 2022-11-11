https://ria.ru/20221111/sberbank-1830749288.html

Сбербанк хочет открыть представительство в Китае

Сбербанк хочет открыть представительство в Китае - РИА Новости, 11.11.2022

Сбербанк хочет открыть представительство в Китае

Сбербанк планирует открыть свое представительство в Китае и сейчас обсуждает это с местным регулятором, заявил первый зампред кредитной организации Александр... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:40

2022-11-11T12:40

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экономика

китай

сбербанк россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сбербанк планирует открыть свое представительство в Китае и сейчас обсуждает это с местным регулятором, заявил первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин в ходе форума Finopolis."Мы "бьемся" с Народным банком Китая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Сбербанк появится в Китае.Он добавил, что Сбербанк проводит платежи с другими странами в национальных валютах и отметил, что для этого не обязательно открывать представительство в той стране, в которую идет платеж.

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экономика, китай, сбербанк россии, центральный банк китая