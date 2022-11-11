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Сбербанк хочет открыть представительство в Китае
Сбербанк хочет открыть представительство в Китае - РИА Новости, 11.11.2022
Сбербанк хочет открыть представительство в Китае
Сбербанк планирует открыть свое представительство в Китае и сейчас обсуждает это с местным регулятором, заявил первый зампред кредитной организации Александр... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:40
2022-11-11T12:40
2022-11-11T13:32
экономика
китай
сбербанк россии
центральный банк китая
россия-китай: главное
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сбербанк планирует открыть свое представительство в Китае и сейчас обсуждает это с местным регулятором, заявил первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин в ходе форума Finopolis."Мы "бьемся" с Народным банком Китая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Сбербанк появится в Китае.Он добавил, что Сбербанк проводит платежи с другими странами в национальных валютах и отметил, что для этого не обязательно открывать представительство в той стране, в которую идет платеж.
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экономика, китай, сбербанк россии, центральный банк китая
Экономика, Китай, Сбербанк России, Центральный банк Китая, Россия-Китай: Главное
12:40 11.11.2022 (обновлено: 13:32 11.11.2022)
Сбербанк хочет открыть представительство в Китае
Сбербанк хочет открыть представительство в Китае и обсуждает это с местным регулятором
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сбербанк планирует открыть свое представительство в Китае и сейчас обсуждает это с местным регулятором, заявил первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин в ходе форума Finopolis.
"Мы "бьемся" с Народным банком Китая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Сбербанк появится в Китае.
Он добавил, что Сбербанк проводит платежи с другими странами в национальных валютах и отметил, что для этого не обязательно открывать представительство в той стране, в которую идет платеж.