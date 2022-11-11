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Самозанятыми в Тюменской области с начала года стали 23 тысячи человек

Самозанятыми в Тюменской области с начала года стали 23 тысячи человек - РИА Новости, 11.11.2022

Самозанятыми в Тюменской области с начала года стали 23 тысячи человек

Статус самозанятого в Тюменской области имеют 68 098 человек, из них 23 тысячи зарегистрировались с начала 2022 года, активный рост обусловлен эффективной... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:58

2022-11-11T19:58

2022-11-11T19:58

тюменская область

экономика

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Статус самозанятого в Тюменской области имеют 68 098 человек, из них 23 тысячи зарегистрировались с начала 2022 года, активный рост обусловлен эффективной господдержкой и наличием в регионе востребованных бизнес-ниш, сообщили РИА Новости в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.Оформить статус самозанятого, получить необходимые консультации и информацию об образовательных курсах и мероприятиях тюменцы могут на специально созданном сайте."С начала года мы уже увидели рост числа самозанятых в Тюменской области на 51 процент, или на 23 тысячи человек. Эта динамика показывает уверенность людей в своих силах, наличие бизнес-ниш для заработка, удобное администрирование - использование сервиса "Мой налог" и, конечно, востребованность господдержки. На сегодня в Тюменской области создан целый комплекс мер содействия самозанятым: от льготных займов под 7,5% до различных мероприятий", – прокомментировал ситуацию РИА Новости директор департамента инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.По словам Машукова, позитивно на рост числа самозанятых влияет и эффективное сотрудничество региональных властей с общественными предпринимательскими организациями. Так, в ряде образовательных проектов для них активно участвуют представители "Опоры России".

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экономика, тюменская область