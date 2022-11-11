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К США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2022
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К США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, заявил Рябков
К США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2022
К США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, заявил Рябков
США имеют значительное количество стратегических носителей, которые не вписываются в параметры действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:39
2022-11-11T15:39
в мире
россия
египет
договор снв-3
сергей рябков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США имеют значительное количество стратегических носителей, которые не вписываются в параметры действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), эта проблема будет обсуждаться наряду с другими застарелыми вопросами на предстоящей встрече в Каире, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее он заявил РИА Новости, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ-США по Договору о СНВ пройдёт в столице Египта в конце ноября-начале декабря, переговоры продлятся около недели, одной из тем будет возобновление инспекций."Странным образом в медийном пространстве возобновление деятельности двусторонней консультативной комиссии почему-то оказалось связано с ситуацией вокруг инспекций. Я не буду отрицать, что тема инспекций станет предметом обсуждения на мероприятии, но это отнюдь не единственный и не главный вопрос. У нас за прошедшее время накопилось немало сюжетов, которые в обязательном порядке подлежат рассмотрению с американцами", - сказал Рябков журналистам."Среди них есть и, что называется, застарелые, но от того не менее важные вопросы, такие как, в частности, проблема искусственного выведения из засчета по Договору об СНВ части стратегических носителей, которые заявлены американцами как переоборудованные под неядерные миссии. Мы не можем это подтвердить, и в силу этого наблюдается ситуация, когда американцы де-факто имеют в своем распоряжении значительное количество стратегических носителей, а именно тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подводных лодок, которые, как минимум, не вписываются в требования Договора. И это проблема. Есть много других вопросов, более технических", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20221111/dsnv-1830803224.html
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в мире, россия, египет, договор снв-3, сергей рябков
В мире, Россия, Египет, Договор СНВ-3, Сергей Рябков
15:39 11.11.2022
 
К США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: к США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, не только инспекции

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США имеют значительное количество стратегических носителей, которые не вписываются в параметры действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), эта проблема будет обсуждаться наряду с другими застарелыми вопросами на предстоящей встрече в Каире, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее он заявил РИА Новости, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ-США по Договору о СНВ пройдёт в столице Египта в конце ноября-начале декабря, переговоры продлятся около недели, одной из тем будет возобновление инспекций.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 14:30
За несколько дней вопросы об инспекциях по ДСНВ не решить, заявил Рябков
"Странным образом в медийном пространстве возобновление деятельности двусторонней консультативной комиссии почему-то оказалось связано с ситуацией вокруг инспекций. Я не буду отрицать, что тема инспекций станет предметом обсуждения на мероприятии, но это отнюдь не единственный и не главный вопрос. У нас за прошедшее время накопилось немало сюжетов, которые в обязательном порядке подлежат рассмотрению с американцами", - сказал Рябков журналистам.
"Среди них есть и, что называется, застарелые, но от того не менее важные вопросы, такие как, в частности, проблема искусственного выведения из засчета по Договору об СНВ части стратегических носителей, которые заявлены американцами как переоборудованные под неядерные миссии. Мы не можем это подтвердить, и в силу этого наблюдается ситуация, когда американцы де-факто имеют в своем распоряжении значительное количество стратегических носителей, а именно тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подводных лодок, которые, как минимум, не вписываются в требования Договора. И это проблема. Есть много других вопросов, более технических", - добавил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 12:03
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков
 
В миреРоссияЕгипетДоговор СНВ-3Сергей Рябков
 
 
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