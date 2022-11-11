https://ria.ru/20221111/ryabkov-1830848826.html

К США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, заявил Рябков

К США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2022

К США много застарелых вопросов для обсуждения по теме ДСНВ, заявил Рябков

США имеют значительное количество стратегических носителей, которые не вписываются в параметры действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:39

2022-11-11T15:39

2022-11-11T15:39

в мире

россия

египет

договор снв-3

сергей рябков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США имеют значительное количество стратегических носителей, которые не вписываются в параметры действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), эта проблема будет обсуждаться наряду с другими застарелыми вопросами на предстоящей встрече в Каире, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее он заявил РИА Новости, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ-США по Договору о СНВ пройдёт в столице Египта в конце ноября-начале декабря, переговоры продлятся около недели, одной из тем будет возобновление инспекций."Странным образом в медийном пространстве возобновление деятельности двусторонней консультативной комиссии почему-то оказалось связано с ситуацией вокруг инспекций. Я не буду отрицать, что тема инспекций станет предметом обсуждения на мероприятии, но это отнюдь не единственный и не главный вопрос. У нас за прошедшее время накопилось немало сюжетов, которые в обязательном порядке подлежат рассмотрению с американцами", - сказал Рябков журналистам."Среди них есть и, что называется, застарелые, но от того не менее важные вопросы, такие как, в частности, проблема искусственного выведения из засчета по Договору об СНВ части стратегических носителей, которые заявлены американцами как переоборудованные под неядерные миссии. Мы не можем это подтвердить, и в силу этого наблюдается ситуация, когда американцы де-факто имеют в своем распоряжении значительное количество стратегических носителей, а именно тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подводных лодок, которые, как минимум, не вписываются в требования Договора. И это проблема. Есть много других вопросов, более технических", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20221111/dsnv-1830803224.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, египет, договор снв-3, сергей рябков