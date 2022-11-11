https://ria.ru/20221111/remont-1830721221.html
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов - РИА Новости, 11.11.2022
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов
Подрядчики в плановом режиме завершают строительство и ремонт социальных объектов в Белгородской области, работы на которых должны были завершиться в этом году, РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:23
2022-11-11T11:23
2022-11-11T11:23
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Подрядчики в плановом режиме завершают строительство и ремонт социальных объектов в Белгородской области, работы на которых должны были завершиться в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.Губернатор рассказал о том, что в плановом режиме идет сдача тех социальных объектов, которые должны были построить или обновить в текущем году. В их числе и белгородская детская стоматологическая поликлиника на улице Щорса. Теперь на прием к специалистам в обновленное здание сможет попасть больше пациентов. Для качественного лечения закупили новое оборудование."Раньше поликлиника могла принимать 150 детей, сейчас будет 230. Надеюсь, что не самое приятное для ребёнка место будет чуть комфортнее и спокойнее", - поделился Гладков.
https://ria.ru/20221107/belgorod-1829697357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов
Губернатор Гладков: подрядчики завершают строительство соцобъектов в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Подрядчики в плановом режиме завершают строительство и ремонт социальных объектов в Белгородской области, работы на которых должны были завершиться в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Губернатор рассказал о том, что в плановом режиме идет сдача тех социальных объектов, которые должны были построить или обновить в текущем году. В их числе и белгородская детская стоматологическая поликлиника на улице Щорса. Теперь на прием к специалистам в обновленное здание сможет попасть больше пациентов. Для качественного лечения закупили новое оборудование.
"Раньше поликлиника могла принимать 150 детей, сейчас будет 230. Надеюсь, что не самое приятное для ребёнка место будет чуть комфортнее и спокойнее", - поделился Гладков.