https://ria.ru/20221111/remont-1830721221.html

Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов

Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов - РИА Новости, 11.11.2022

Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов

Подрядчики в плановом режиме завершают строительство и ремонт социальных объектов в Белгородской области, работы на которых должны были завершиться в этом году, РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T11:23

2022-11-11T11:23

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Подрядчики в плановом режиме завершают строительство и ремонт социальных объектов в Белгородской области, работы на которых должны были завершиться в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.Губернатор рассказал о том, что в плановом режиме идет сдача тех социальных объектов, которые должны были построить или обновить в текущем году. В их числе и белгородская детская стоматологическая поликлиника на улице Щорса. Теперь на прием к специалистам в обновленное здание сможет попасть больше пациентов. Для качественного лечения закупили новое оборудование."Раньше поликлиника могла принимать 150 детей, сейчас будет 230. Надеюсь, что не самое приятное для ребёнка место будет чуть комфортнее и спокойнее", - поделился Гладков.

https://ria.ru/20221107/belgorod-1829697357.html

белгородская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, белгородская область, вячеслав гладков