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Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов - РИА Новости, 11.11.2022
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Белгородская область
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Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов - РИА Новости, 11.11.2022
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов
Подрядчики в плановом режиме завершают строительство и ремонт социальных объектов в Белгородской области, работы на которых должны были завершиться в этом году, РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:23
2022-11-11T11:23
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Подрядчики в плановом режиме завершают строительство и ремонт социальных объектов в Белгородской области, работы на которых должны были завершиться в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.Губернатор рассказал о том, что в плановом режиме идет сдача тех социальных объектов, которые должны были построить или обновить в текущем году. В их числе и белгородская детская стоматологическая поликлиника на улице Щорса. Теперь на прием к специалистам в обновленное здание сможет попасть больше пациентов. Для качественного лечения закупили новое оборудование."Раньше поликлиника могла принимать 150 детей, сейчас будет 230. Надеюсь, что не самое приятное для ребёнка место будет чуть комфортнее и спокойнее", - поделился Гладков.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
11:23 11.11.2022
 
Гладков рассказал о завершении ремонта белгородских соцобъектов

Губернатор Гладков: подрядчики завершают строительство соцобъектов в Белгородской области

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Подрядчики в плановом режиме завершают строительство и ремонт социальных объектов в Белгородской области, работы на которых должны были завершиться в этом году, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Губернатор рассказал о том, что в плановом режиме идет сдача тех социальных объектов, которые должны были построить или обновить в текущем году. В их числе и белгородская детская стоматологическая поликлиника на улице Щорса. Теперь на прием к специалистам в обновленное здание сможет попасть больше пациентов. Для качественного лечения закупили новое оборудование.
"Раньше поликлиника могла принимать 150 детей, сейчас будет 230. Надеюсь, что не самое приятное для ребёнка место будет чуть комфортнее и спокойнее", - поделился Гладков.
Антон Иванов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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