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В субботу в Москве ожидается рекордное тепло для 12 ноября - РИА Новости, 11.11.2022
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В субботу в Москве ожидается рекордное тепло для 12 ноября
В субботу в Москве ожидается рекордное тепло для 12 ноября - РИА Новости, 11.11.2022
В субботу в Москве ожидается рекордное тепло для 12 ноября
В субботу в Москве может быть установлен рекорд тепла для 12 ноября, днем воздух может прогреться до плюс 13, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:55
2022-11-11T12:55
москва
общество
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В субботу в Москве может быть установлен рекорд тепла для 12 ноября, днем воздух может прогреться до плюс 13, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, Центральная Россия третьи сутки подряд находится в аномально теплом атлантическом воздухе с температурой на 7-10 градусов выше климатической нормы."Но если до сих пор отмечались только ночные температурные рекорды, то в предстоящую субботу абсолютный максимум ожидается и в светлое время суток, когда в Москве столбики термометров поднимутся до небывалых в этот день плюс 11 - плюс 13, по региону до плюс 9 - плюс 14. Таким образом, будет побит прежний рекорд 2010 года, когда 12 ноября было плюс 9,3", - рассказал Тишковец.
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москва, общество, погода, евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец
12:55 11.11.2022
 
В субботу в Москве ожидается рекордное тепло для 12 ноября

В субботу в Москве ожидается рекордная для 12 ноября температура плюс 13 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В субботу в Москве может быть установлен рекорд тепла для 12 ноября, днем воздух может прогреться до плюс 13, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, Центральная Россия третьи сутки подряд находится в аномально теплом атлантическом воздухе с температурой на 7-10 градусов выше климатической нормы.
"Но если до сих пор отмечались только ночные температурные рекорды, то в предстоящую субботу абсолютный максимум ожидается и в светлое время суток, когда в Москве столбики термометров поднимутся до небывалых в этот день плюс 11 - плюс 13, по региону до плюс 9 - плюс 14. Таким образом, будет побит прежний рекорд 2010 года, когда 12 ноября было плюс 9,3", - рассказал Тишковец.
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