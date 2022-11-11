https://ria.ru/20221111/rekord-1830754309.html

В субботу в Москве ожидается рекордное тепло для 12 ноября

В субботу в Москве ожидается рекордное тепло для 12 ноября - РИА Новости, 11.11.2022

В субботу в Москве ожидается рекордное тепло для 12 ноября

В субботу в Москве может быть установлен рекорд тепла для 12 ноября, днем воздух может прогреться до плюс 13, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:55

2022-11-11T12:55

2022-11-11T12:55

москва

общество

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В субботу в Москве может быть установлен рекорд тепла для 12 ноября, днем воздух может прогреться до плюс 13, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, Центральная Россия третьи сутки подряд находится в аномально теплом атлантическом воздухе с температурой на 7-10 градусов выше климатической нормы."Но если до сих пор отмечались только ночные температурные рекорды, то в предстоящую субботу абсолютный максимум ожидается и в светлое время суток, когда в Москве столбики термометров поднимутся до небывалых в этот день плюс 11 - плюс 13, по региону до плюс 9 - плюс 14. Таким образом, будет побит прежний рекорд 2010 года, когда 12 ноября было плюс 9,3", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20221109/pogoda-1830161714.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, евгений тишковец