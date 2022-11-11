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Владимир Ефимов: редевелопмент промзоны Малино проведут в Зеленограде - РИА Новости, 11.11.2022
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Владимир Ефимов: редевелопмент промзоны Малино проведут в Зеленограде
Владимир Ефимов: редевелопмент промзоны Малино проведут в Зеленограде - РИА Новости, 11.11.2022
Владимир Ефимов: редевелопмент промзоны Малино проведут в Зеленограде
Правительство Москвы приняло решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде площадью... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T07:14
2022-11-11T07:26
москва
зеленоград
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде площадью 17,7 гектара, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На участке возведут более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые и спортивные объекты, благодаря чему в городе появится свыше пяти тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается в 30 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – в 1,7 миллиарда рублей в год", – рассказал Ефимов.Участок бывшей промзоны "Малино" расположен между железнодорожными путями Ленинградского направления. Сейчас там находятся гаражи, автосервисы, склады, а также несколько магазинов и офисов, которые используются неэффективно.Городские власти отмечают, что участие в развитии территории смогут принять как нынешние владельцы недвижимости, так и городской оператор или же инвестор, привлеченный по результатам торгов.Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, на территории бывшей промзоны планируется построить почти 170 тысяч квадратных метров жилья, из которых 16 тысяч - по программе реновации. Также, по его словам, здесь построят детский садик, школу и центр детского творчества.Кроме того, по проекту могут быть возведены технопарк, офисные здания, магазины и семейные кафе, а также пожарное депо и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта, который войдет в состав торгово-развлекательного комплекса.
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москва, зеленоград, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , коммерческая недвижимость
Москва, Зеленоград, Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Коммерческая недвижимость
07:14 11.11.2022 (обновлено: 07:26 11.11.2022)
 

Владимир Ефимов: редевелопмент промзоны Малино проведут в Зеленограде

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде площадью 17,7 гектара, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На участке возведут более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые и спортивные объекты, благодаря чему в городе появится свыше пяти тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается в 30 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – в 1,7 миллиарда рублей в год", – рассказал Ефимов.
Участок бывшей промзоны "Малино" расположен между железнодорожными путями Ленинградского направления. Сейчас там находятся гаражи, автосервисы, склады, а также несколько магазинов и офисов, которые используются неэффективно.
Городские власти отмечают, что участие в развитии территории смогут принять как нынешние владельцы недвижимости, так и городской оператор или же инвестор, привлеченный по результатам торгов.
Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, на территории бывшей промзоны планируется построить почти 170 тысяч квадратных метров жилья, из которых 16 тысяч - по программе реновации. Также, по его словам, здесь построят детский садик, школу и центр детского творчества.
Кроме того, по проекту могут быть возведены технопарк, офисные здания, магазины и семейные кафе, а также пожарное депо и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта, который войдет в состав торгово-развлекательного комплекса.
 
МоскваЗеленоградМаксим ГаманВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Коммерческая недвижимость
 
 
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