https://ria.ru/20221111/rassledovanie-1830764061.html
Республиканцы пообещали расследовать деловые связи семьи Байдена
Республиканцы пообещали расследовать деловые связи семьи Байдена - РИА Новости, 11.11.2022
Республиканцы пообещали расследовать деловые связи семьи Байдена
Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер пообещал, что республиканцы начнут расследование в отношении деловых связей семьи президента США Джо Байдена в случае,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:16
2022-11-11T13:16
2022-11-11T13:16
в мире
джо байден
кевин маккарти
сша
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер пообещал, что республиканцы начнут расследование в отношении деловых связей семьи президента США Джо Байдена в случае, если им удастся вернуть контроль над палатой представителей, передает телеканал Fox News.Выступая в эфире телеканала, Комер указал, что, согласно опубликованному изданием Newsweek опросу, проведения такого расследования хотят 52% американцев."У меня плохие новости для президента, если он думает, что республиканцы собираются закрывать глаза на злоупотребление влиянием со стороны семьи Байденов, как это делали демократы. Это то, что мы расследуем несколько месяцев, и в январе при республиканском большинстве готовы продвигать это вперед", - сказал Комер.Конгрессмен также заявил, что Байден "пожалеет о многих своих высказываниях". По словам республиканца, если Байден считает комичным "уклонение от уплаты налогов, незаконное иностранное лоббирование и мошенничество с ценными бумагами", то у него "больной и извращенный ум".Как отмечает телеканал, ожидается, что в случае, если контроль над нижней палатой конгресса перейдет республиканцам, к расследованию присоединится также конгрессмен Джим Джордан - в роли председателя судебного комитета палаты представителей.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов.
https://ria.ru/20221110/bayden-1830381117.html
https://ria.ru/20221110/tramp-1830397032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, кевин маккарти, сша
В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, США
Республиканцы пообещали расследовать деловые связи семьи Байдена
Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер пообещал расследовать деловые связи семьи Байдена
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер пообещал, что республиканцы начнут расследование в отношении деловых связей семьи президента США Джо Байдена в случае, если им удастся вернуть контроль над палатой представителей, передает телеканал Fox News
.
Выступая в эфире телеканала, Комер указал, что, согласно опубликованному изданием Newsweek опросу, проведения такого расследования хотят 52% американцев.
"У меня плохие новости для президента, если он думает, что республиканцы собираются закрывать глаза на злоупотребление влиянием со стороны семьи Байденов, как это делали демократы. Это то, что мы расследуем несколько месяцев, и в январе при республиканском большинстве готовы продвигать это вперед", - сказал Комер.
Конгрессмен также заявил, что Байден "пожалеет о многих своих высказываниях". По словам республиканца, если Байден считает комичным "уклонение от уплаты налогов, незаконное иностранное лоббирование и мошенничество с ценными бумагами", то у него "больной и извращенный ум".
Как отмечает телеканал, ожидается, что в случае, если контроль над нижней палатой конгресса перейдет республиканцам, к расследованию присоединится также конгрессмен Джим Джордан - в роли председателя судебного комитета палаты представителей.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти
выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов.