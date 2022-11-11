https://ria.ru/20221111/rassledovanie-1830764061.html

Республиканцы пообещали расследовать деловые связи семьи Байдена

Республиканцы пообещали расследовать деловые связи семьи Байдена - РИА Новости, 11.11.2022

Республиканцы пообещали расследовать деловые связи семьи Байдена

Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер пообещал, что республиканцы начнут расследование в отношении деловых связей семьи президента США Джо Байдена в случае,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:16

2022-11-11T13:16

2022-11-11T13:16

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джо байден

кевин маккарти

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер пообещал, что республиканцы начнут расследование в отношении деловых связей семьи президента США Джо Байдена в случае, если им удастся вернуть контроль над палатой представителей, передает телеканал Fox News.Выступая в эфире телеканала, Комер указал, что, согласно опубликованному изданием Newsweek опросу, проведения такого расследования хотят 52% американцев."У меня плохие новости для президента, если он думает, что республиканцы собираются закрывать глаза на злоупотребление влиянием со стороны семьи Байденов, как это делали демократы. Это то, что мы расследуем несколько месяцев, и в январе при республиканском большинстве готовы продвигать это вперед", - сказал Комер.Конгрессмен также заявил, что Байден "пожалеет о многих своих высказываниях". По словам республиканца, если Байден считает комичным "уклонение от уплаты налогов, незаконное иностранное лоббирование и мошенничество с ценными бумагами", то у него "больной и извращенный ум".Как отмечает телеканал, ожидается, что в случае, если контроль над нижней палатой конгресса перейдет республиканцам, к расследованию присоединится также конгрессмен Джим Джордан - в роли председателя судебного комитета палаты представителей.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов.

https://ria.ru/20221110/bayden-1830381117.html

https://ria.ru/20221110/tramp-1830397032.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, джо байден, кевин маккарти, сша