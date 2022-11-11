Рейтинг@Mail.ru
В подмосковном Раменском полностью ликвидировали пожар в ангарах - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/ramenskoe-1830922088.html
В подмосковном Раменском полностью ликвидировали пожар в ангарах
В подмосковном Раменском полностью ликвидировали пожар в ангарах - РИА Новости, 11.11.2022
В подмосковном Раменском полностью ликвидировали пожар в ангарах
Пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:55
2022-11-11T17:56
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_392a73443cef6bdf7f678ae80b3aedd8.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и бензовоз, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 16.35 пожар в промышленной зоне в поселке Нижнее Мячково был локализован на площади 600 квадратных метров, а в 16.48 полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружен один погибший.
https://ria.ru/20221111/pozhar-1830908470.html
раменское
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_89d09d48a86d9aaa05d2aeef0552cc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, раменское, московская область (подмосковье)
Происшествия, Раменское, Московская область (Подмосковье)
17:55 11.11.2022 (обновлено: 17:56 11.11.2022)
 
В подмосковном Раменском полностью ликвидировали пожар в ангарах

В экстренных службах сообщили о полной ликвидации пожара в ангарах в Раменском

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в медиабанк
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и бензовоз, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 16.35 пожар в промышленной зоне в поселке Нижнее Мячково был локализован на площади 600 квадратных метров, а в 16.48 полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружен один погибший.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 17:31
В Раменском при крупном пожаре в ангаре погиб человек
 
ПроисшествияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала