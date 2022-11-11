https://ria.ru/20221111/ramenskoe-1830922088.html

В подмосковном Раменском полностью ликвидировали пожар в ангарах

В подмосковном Раменском полностью ликвидировали пожар в ангарах - РИА Новости, 11.11.2022

В подмосковном Раменском полностью ликвидировали пожар в ангарах

Пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:55

2022-11-11T17:55

2022-11-11T17:56

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и бензовоз, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 16.35 пожар в промышленной зоне в поселке Нижнее Мячково был локализован на площади 600 квадратных метров, а в 16.48 полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружен один погибший.

https://ria.ru/20221111/pozhar-1830908470.html

раменское

московская область (подмосковье)

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происшествия, раменское, московская область (подмосковье)